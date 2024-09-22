Генштаб: Росія за добу втратила ще 1500 військових

За минулу добу у війні проти України Росія втратила ще 1500 військових, 22 танки і 63 артсистеми.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.24 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 642420 (+1500) осіб,

танків ‒ 8768 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 17222 (+52) од,

артилерійських систем – 18333 (+63) од,

РСЗВ – 1195 (+2) од,

засоби ППО ‒ 949 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15628 (+67),

крилаті ракети ‒ 2595 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25023 (+57) од,

спеціальна техніка ‒ 3144 (+19)

У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.