Генштаб: Росія за добу втратила ще 1500 військових
Неділя, 22 вересня 2024, 07:59
За минулу добу у війні проти України Росія втратила ще 1500 військових, 22 танки і 63 артсистеми.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 642420 (+1500) осіб,
- танків ‒ 8768 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17222 (+52) од,
- артилерійських систем – 18333 (+63) од,
- РСЗВ – 1195 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 949 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15628 (+67),
- крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25023 (+57) од,
- спеціальна техніка ‒ 3144 (+19)
У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.