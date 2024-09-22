Генштаб: Россия за сутки потеряла еще 1500 военных

За минувшие сутки в войне против Украины Россия потеряла еще 1500 военных, 22 танка и 63 артсистемы.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.24 ориентировочно составили:

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личного состава - около 642420 (+1500) человек,

танков - 8768 (+22) ед,

боевых бронированных машин - 17222 (+52) ед,

артиллерийских систем - 18333 (+63) ед,

РСЗО - 1195 (+2) ед,

средства ПВО - 949 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 15628 (+67),

крылатые ракеты - 2595 (+0),

корабли / катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 25023 (+57) ед,

специальная техника - 3144 (+19)

В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме.