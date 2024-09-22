Генштаб: Россия за сутки потеряла еще 1500 военных
Воскресенье, 22 сентября 2024, 07:59
За минувшие сутки в войне против Украины Россия потеряла еще 1500 военных, 22 танка и 63 артсистемы.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава - около 642420 (+1500) человек,
- танков - 8768 (+22) ед,
- боевых бронированных машин - 17222 (+52) ед,
- артиллерийских систем - 18333 (+63) ед,
- РСЗО - 1195 (+2) ед,
- средства ПВО - 949 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15628 (+67),
- крылатые ракеты - 2595 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25023 (+57) ед,
- специальная техника - 3144 (+19)
В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме.