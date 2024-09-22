WSJ: Бійці ГУР, які звільняли Зміїний, понад добу блукали в морі на гумовому човні

Спецпризначенці Головного управління розвідки розповіли, що у день, коли на острові Зміїний підняли український прапор, шторм перевернув моторний човен і військові провели 28 годин у відкритому морі на гумовому човні з веслами.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Журналіст американського видання на початку вересня відвідав острів Зміїний і поспілкувався з офіцерами спецпідрозділу "Тимур", елітного підрозділу військової розвідки України, які брали участь у відвоюванні острова влітку 2022 року.

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Як пише WSJ, скелястий клаптик землі за 20 миль від узбережжя має шрами від безперервних українських атак, щоб його відвоювати. Окрім цього, острів завалений понівеченими рештками російської військової техніки та будівель, які перетворилися на купи уламків.

Острів Зміїний дав Україні плацдарм у Чорному морі і кинув рятівний круг економіці, оскільки відновилися мільярдні експортні поставки зерна.

Видання нагадує, що відвоювання острова також стало символічною перемогою для України, оскільки в перший день війни, коли російські військові кораблі наблизилися і зажадали від українців здатися, прикордонник відповів по рації, що військові кораблі повинні "піти на х**".

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"Як каже історична приказка: "Хто контролює острів Зміїний, той контролює море", - сказав в інтерв'ю на острові офіцер Головного управління розвідки з позивним Нед.

Зусилля України щодо повернення острова розпочалися у квітні 2022 року із затопленням флагмана Чорноморського флоту Росії, корабля "Москва". Незабаром Україна почала наносити безперервні удари по острову ракетами, випущеними з безпілотників і військових літаків, потопила російські катери і знищила гелікоптер, щойно він приземлився.

Українські сили розмістили 155-мм самохідні гаубиці на баржах і перемістили їх навколо дельти Дунаю на вогневі позиції, недоступні з суші. Реактивні системи залпового вогню "Ураган" вели вогонь безпосередньо з барж.

"Як тільки ми почали систематично працювати з середини червня 2022 року, ми змусили їх покинути острів за два тижні", - сказав відповідальний за операцію офіцер ГУР, з позивним Шекспір.

Кадровий військовий Рамзес і п'ять інших спецпризначенців зі спецпідрозділу "Тимур" повернулися на острів, щоб забезпечити контроль України над ним.

Вони наблизилися до скелі на західній стороні острова на низько нахиленому річковому судні під покровом темряви. Четверо з них на чолі з Рамзесом піднялися на скелю і повільно пробралися крізь будівлі та повз техніку, яка була замінована росіянами, що відходили. Під дощем і туманом вони почали розміновувати будівлі і збирати документи, які були залишені в поспіху. Рамзес підняв на острові український прапор.

Поки військові були на березі, погода погіршилася. На зворотному шляху до материка бурхливі хвилі вивели з ладу два мотори їхнього човна, а потім перевернули його, змусивши пересісти на надувний човен без мотора, лише з веслами.

Човен віднесло в море, в напрямку газових бурових установок, де були розміщені російські війська.

Військові провели ніч, постійно вичерпуючи воду, яка через борти потрапляла до човна, і використовували насос, щоб підтримувати човен в надутому стані. Їх врятували після 28 годин у морі.

WSJ зазначає, що основна битва в цій частині Чорного моря зараз точиться за кілька газових бурових установок на схід від острова, які захопила Росія. Ворожі війська розмістили там обладнання для спостереження за українськими силами і відстеження ракет і безпілотників, які Київ використовує для націлювання на окупований Кримський півострів.

Нещодавно спецпідрозділ "Тимур" відправив близько десятка швидкісних катерів атакувати бурові установки. Їх обстріляли з кулеметів, збивши при цьому сучасний російський винищувач Су-30СМ.

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