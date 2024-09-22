WSJ: Бойцы ГУР, которые освобождали Змеиный, более суток блуждали в море на резиновой лодке

Спецназовцы Главного управления разведки рассказали, что в день, когда на острове Змеиный подняли украинский флаг, шторм перевернул моторную лодку и военные провели 28 часов в открытом море на резиновой лодке с веслами.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Журналист американского издания в начале сентября посетил остров Змеиный и пообщался с офицерами спецподразделения "Тимур", элитного подразделения военной разведки Украины, которые принимали участие в отвоевании острова летом 2022 года.

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Как пишет WSJ, скалистый клочок земли в 20 милях от побережья имеет шрамы от непрерывных украинских атак, чтобы его отвоевать. Кроме этого, остров завален искореженными остатками российской военной техники и зданий, которые превратились в груды обломков.

Остров Змеиный дал Украине плацдарм в Черном море и бросил спасательный круг экономике, поскольку возобновились миллиардные экспортные поставки зерна.

Издание напоминает, что отвоевание острова также стало символической победой для Украины, поскольку в первый день войны, когда российские военные корабли приблизились и потребовали от украинцев сдаться, пограничник ответил по рации, что военные корабли должны "пойти на х**".

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"Как говорит историческая поговорка: "Кто контролирует остров Змеиный, тот контролирует море", - сказал в интервью на острове офицер Главного управления разведки с позывным Нед.

Усилия Украины по возвращению острова начались в апреле 2022 года с затоплением флагмана Черноморского флота России, корабля "Москва". Вскоре Украина начала наносить непрерывные удары по острову ракетами, выпущенными с беспилотников и военных самолетов, потопила российские катера и уничтожила вертолет, как только он приземлился.

Украинские силы разместили 155-мм самоходные гаубицы на баржах и переместили их вокруг дельты Дуная на огневые позиции, недоступные с суши. Реактивные системы залпового огня "Ураган" вели огонь непосредственно с барж.

"Как только мы начали систематически работать с середины июня 2022 года, мы заставили их покинуть остров за две недели", - сказал ответственный за операцию офицер ГУР, с позывным Шекспир.

Кадровый военный Рамзес и пять других спецназовцев из спецподразделения "Тимур" вернулись на остров, чтобы обеспечить контроль Украины над ним.

Они приблизились к скале на западной стороне острова на низко наклоненном речном судне под покровом темноты. Четверо из них во главе с Рамзесом поднялись на скалу и медленно пробрались сквозь здания и мимо техники, которая была заминирована отходившими русскими. Под дождем и туманом они начали разминировать здания и собирать документы, которые были оставлены в спешке. Рамзес поднял на острове украинский флаг.

Пока военные были на берегу, погода ухудшилась. На обратном пути к материку бурные волны вывели из строя два мотора их лодки, а затем перевернули ее, заставив пересесть на надувную лодку без мотора, только с веслами.

Лодку отнесло в море, в направлении газовых буровых установок, где были размещены российские войска.

Военные провели ночь, постоянно вычерпывая воду, которая через борта попадала лодки, и использовали насос, чтобы поддерживать лодку в надутом состоянии. Их спасли после 28 часов в море.

WSJ отмечает, что основная битва в этой части Черного моря сейчас идет за несколько газовых буровых установок к востоку от острова, которые захватила Россия. Вражеские войска разместили там оборудование для наблюдения за украинскими силами и отслеживания ракет и беспилотников, которые Киев использует для нацеливания на оккупированный Крымский полуостров.

Недавно спецподразделение "Тимур" отправило около десятка скоростных катеров атаковать буровые установки. Их обстреляли из пулеметов, сбив при этом современный российский истребитель Су-30СМ.

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