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71 "Шахед" збили уночі над Україною

Роман ПетренкоНеділя, 22 вересня 2024, 08:59
71 Шахед збили уночі над Україною
фото: ПС

У ніч на 22 вересня силами ППО збито 71 ударний БпЛА, ще шість безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: За даними військових, противник завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Луганської області та випустив по Україні 80 ударних БпЛА типу "Shahed" із російських Єйська та Курська.

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Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях.

ППОПовітряні сили ЗСУ
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