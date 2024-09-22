71 "Шахед" сбили ночью над Украиной

В ночь на 22 сентября силами ПВО сбит 71 ударный БпЛА, еще шесть беспилотников, в результате противодействия РЭБ, локационно потеряны.

Источник: Воздушные силы

Детали: По данным военных, противник нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Луганской области и выпустил по Украине 80 ударных БПЛА типа "Shahed" из российских Ейска и Курска.

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Противовоздушная оборона работала в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областях.