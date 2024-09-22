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У Києві утримується висока забрудненість повітря

Роман ПетренкоНеділя, 22 вересня 2024, 09:46
У Києві утримується висока забрудненість повітря
iqair

У Києві станом на ранок 22 вересня утримується високий рівень забрудненості повітря, в деяких районах, зокрема на лівому березі, забрудненість "дуже висока".

Джерело: КМДА, IQAir

Деталі: Станом на 08:00 22 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві високий. Радіаційний фон у всьому місті – у нормі.

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Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області.

Правий берег

  • На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 71 (середній рівень забрудненості).
  • На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 63 (середній рівень забрудненості).
  • На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 76 (високий рівень забрудненості).
  • На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 64 (середній рівень забрудненості).
  • На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 76 (високий рівень забрудненості).

Лівий берег

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  • На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 100 (дуже високий рівень забрудненості).
  • На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 97 (високий рівень забрудненості).

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

  1. закрити вікна;
  2. обмежити перебування на вулиці;
  3. пити багато води;
  4. якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

У загальному світовому рейтингу Київ знаходиться на 9 місці.

 

Київпогода
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