У Києві утримується висока забрудненість повітря
Неділя, 22 вересня 2024, 09:46
У Києві станом на ранок 22 вересня утримується високий рівень забрудненості повітря, в деяких районах, зокрема на лівому березі, забрудненість "дуже висока".
Деталі: Станом на 08:00 22 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві високий. Радіаційний фон у всьому місті – у нормі.
Реклама:
Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області.
Правий берег
- На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 71 (середній рівень забрудненості).
- На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 63 (середній рівень забрудненості).
- На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 76 (високий рівень забрудненості).
- На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 64 (середній рівень забрудненості).
- На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 76 (високий рівень забрудненості).
Лівий берег
РЕКЛАМА:
- На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 100 (дуже високий рівень забрудненості).
- На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 97 (високий рівень забрудненості).
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
У загальному світовому рейтингу Київ знаходиться на 9 місці.