У Києві утримується висока забрудненість повітря

У Києві станом на ранок 22 вересня утримується високий рівень забрудненості повітря, в деяких районах, зокрема на лівому березі, забрудненість "дуже висока".

Джерело: КМДА, IQAir

Деталі: Станом на 08:00 22 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві високий. Радіаційний фон у всьому місті – у нормі.

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Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 71 (середній рівень забрудненості).

рівень забрудненості). На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 63 (середній рівень забрудненості).

рівень забрудненості). На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 76 (високий рівень забрудненості).

рівень забрудненості). На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 64 (середній рівень забрудненості).

рівень забрудненості). На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 76 (високий рівень забрудненості).

Лівий берег

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На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 100 ( дуже високий рівень забрудненості).

рівень забрудненості). На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 97 (високий рівень забрудненості).

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

закрити вікна; обмежити перебування на вулиці; пити багато води; якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

У загальному світовому рейтингу Київ знаходиться на 9 місці.