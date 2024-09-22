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В Киеве удерживается высокая загрязненность воздуха

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 сентября 2024, 09:46
В Киеве удерживается высокая загрязненность воздуха
iqair

В Киеве по состоянию на утро 22 сентября удерживается высокий уровень загрязненности воздуха, в некоторых районах, в частности на левом берегу, загрязненность "очень высокая".

Источник: КГГА, IQAir

Детали: По состоянию на 08:00 22 сентября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве высокий. Радиационный фон во всем городе - в норме.

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Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области.

Правый берег

  • На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Европейского Союза, 64-Г общий индекс качества воздуха - 71 (средний уровень загрязненности).
  • На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха - 63 (средний уровень загрязненности).
  • На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Туровская, 28 общий индекс качества воздуха - 76 (высокий уровень загрязненности).
  • На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Берестейский, 97 общий индекс качества воздуха - 64 (средний уровень загрязненности).
  • На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Китаевская, 22 общий индекс качества воздуха - 76 (высокий уровень загрязненности).

Левый берег

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  • На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Харьковское шоссе, 7/1 общий индекс качества воздуха - 100 (очень высокий уровень загрязненности).
  • На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26 общий индекс качества воздуха - 97 (высокий уровень загрязненности).

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:

  1. закрыть окна;
  2. ограничить пребывание на улице;
  3. пить много воды;
  4. если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

В общем мировом рейтинге Киев находится на 9 месте.

 

Киевпогода
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