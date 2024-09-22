Росія запустила 900 КАБів та 400 "Шахедів" за сім днів
Неділя, 22 вересня 2024, 11:35
Загалом протягом тижня ворог застосував понад 900 керованих авіаційних бомб, близько 400 "Шахедів", майже 30 ракет різних типів.
Джерело: президент Володимир Зеленський
Деталі: Він також нагадав, що уночі на 22 вересня Росія вдарила по Харкову, 21 людина постраждала. Серед них восьмирічна дитина та двоє підлітків 17 років.
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Пряма мова Зеленського: "Нам необхідно посилити наші спроможності для ще більшого захисту життів людей і безпеки.
Україні потрібна повноцінна далекобійність. Ми переконуємо партнерів і продовжимо говорити про це наступного тижня".