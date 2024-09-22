Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

Россия запустила 900 УАБов и 400 "Шахедов" за семь дней.

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 сентября 2024, 11:35
Россия запустила 900 УАБов и 400 Шахедов за семь дней.
фото: ОВА

Всего в течение недели враг применил более 900 управляемых авиационных бомб, около 400 "Шахедов", почти 30 ракет различных типов.

Источник: президент Владимир Зеленский

Детали: Он также напомнил, что ночью на 22 сентября Россия ударила по Харькову, 21 человек пострадал. Среди них восьмилетний ребенок и двое подростков 17 лет.

Реклама:

Прямая речь Зеленского: "Нам необходимо усилить наши возможности для еще большей защиты жизней людей и безопасности.

Украине нужна полноценная дальнобойность. Мы убеждаем партнеров и продолжим говорить об этом на следующей неделе".

ракетный ударЗеленскийПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ поймала топ-менеджера "Энергоатома" Скопича на взятке

фотоВерховный Суд назвал имя убитого на Харьковщине судьи

обновлено, фотоРоссияне убили судью Верховного Суда атакой дрона на Харьковщине

Швейцария, принимавшая Саммит мира, поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине

Запад имеет доказательства, что Китай поставлял России оружие для войны - СМИ

ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера "Хезболлы"

Все новости...
ракетный удар
В Павлограде прогремели взрывы во время ракетной опасности
Силы обороны уничтожили тысячи тонн боеприпасов, в том числе из КНДР, на двух складах в России
Иран не передал России пусковые установки к своим баллистическим ракетам - СМИ
Последние новости
21:35
Зеленский о визите в США: Получили полную поддержку стратегии приближения мира
21:34
Международный союз биатлонистов сохранит отстранение россиян и белорусов на сезон 2024/25
21:28
Глава МИД Австрии призывает искать диалог с Россией, потому что "мир не черно-белый"
21:16
фотоТоп-менеджеру "Энергоатома" назначили залог в миллион гривен
20:58
Спикер Зеленского: Первыми о разрешении на дальнобойные удары по РФ узнают россияне
20:39
FT: В ЕС призывают отложить биометрический контроль на внешних границах
20:25
Футбол"Карпаты" в домашнем поединке уступили "Полесью" в матче 8 тура УПЛ
20:20
У Зеленского говорят, что США восприняли План победы "с огромной заинтересованностью"
20:05
Германия: Ультраправые не получили должность спикера в Тюрингии, где победили на выборах
19:56
фото, видеоВ Самарской области РФ после "хлопка" на железной дороге остановили движение поездов
Все новости...
Реклама:
Реклама: