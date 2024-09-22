Россия запустила 900 УАБов и 400 "Шахедов" за семь дней.
Воскресенье, 22 сентября 2024, 11:35
Всего в течение недели враг применил более 900 управляемых авиационных бомб, около 400 "Шахедов", почти 30 ракет различных типов.
Источник: президент Владимир Зеленский
Детали: Он также напомнил, что ночью на 22 сентября Россия ударила по Харькову, 21 человек пострадал. Среди них восьмилетний ребенок и двое подростков 17 лет.
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Прямая речь Зеленского: "Нам необходимо усилить наши возможности для еще большей защиты жизней людей и безопасности.
Украине нужна полноценная дальнобойность. Мы убеждаем партнеров и продолжим говорить об этом на следующей неделе".