Россия запустила 900 УАБов и 400 "Шахедов" за семь дней.

Всего в течение недели враг применил более 900 управляемых авиационных бомб, около 400 "Шахедов", почти 30 ракет различных типов.

Источник: президент Владимир Зеленский

Детали: Он также напомнил, что ночью на 22 сентября Россия ударила по Харькову, 21 человек пострадал. Среди них восьмилетний ребенок и двое подростков 17 лет.

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Прямая речь Зеленского: "Нам необходимо усилить наши возможности для еще большей защиты жизней людей и безопасности.

Украине нужна полноценная дальнобойность. Мы убеждаем партнеров и продолжим говорить об этом на следующей неделе".