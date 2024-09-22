OSINT: Міжконтинентальна ракета "Сармат" вибухнула під час випробувань у РФ

У російському Плесецьку під час випробувань вибухнула міжконтинентальна ракета "Сармат", повідомив OSINT-проєкт MeNMyRC, оприлюднивши знімки із супутника.

Джерело: "Агентство. Новости", MeNMyRC з посиланням на аналітика MT Anderson

Деталі: Свої висновки MeNMyRC робить на основі супутникових знімків, на яких видно велику воронку в Плесецьку, а також даних про польоти американських літаків-розвідників.

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Повідомляється, нібито величезна воронка свідчить про те, що ракета вибухнула в шахті, знищивши випробувальний полігон. Пожежу в районі полігону зафіксували супутники NOAA-20 і SUOMI NPP, повідомив експерт.

Для спостереження за випробуваннями "Сармата" з американської бази на Алясці вилітав американський розвідувальний літак Boeing RC-135S Cobra Ball, уточнює MeNMyRC з посиланням на дані FlightRadar24. Однак він не зафіксував запуску, йдеться в публікації.

На думку експерта, це може пояснюватися тим, що вибух міг статися не безпосередньо під час запуску, а, наприклад, у процесі завантаження палива.

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Нагадаємо: Раніше західні ЗМІ повідомляли про п'ять невдалих запусків "Сармата".

За даними CNBC, найтриваліший випробувальний політ "Сармата" тривав трохи більше ніж дві хвилини: ракета пролетіла трохи більше ніж 35 кілометрів, перш ніж втратила керування і розбилася.

Єдиний успішний запуск ракети нібито відбувся 20 квітня 2022 року.

Диктатор Володимир Путін доручив у 2022 році поставити "Сармат" на бойове чергування, що було зроблено у вересні 2023 року.