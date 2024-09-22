OSINT: Межконтинентальная ракета "Сармат" взорвалась во время испытаний в РФ

В российском Плесецке в ходе испытаний взорвалась межконтинентальная ракета "Сармат", сообщил OSINT-проект MeNMyRC, обнародовав снимки со спутника.

Источник: "Агентство. Новости", MeNMyRC со ссылкой на аналитика MT Anderson

Детали: Свои выводы MeNMyRC делает на основе спутниковых снимков, на которых видна большая воронка в Плесецке, а также данных о полетах американских самолетов-разведчиков.

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Сообщается, якобы огромная воронка свидетельствует о том, что ракета взорвалась в шахте, уничтожив испытательный полигон. Пожар в районе полигона зафиксировали спутники NOAA-20 и SUOMI NPP, сообщил эксперт.

Для наблюдения за испытаниями "Сармата" с американской базы на Аляске вылетал американский разведывательный самолет Boeing RC-135S Cobra Ball, уточняет MeNMyRC со ссылкой на данные FlightRadar24. Однако он не зафиксировал запуска, говорится в публикации.

По мнению эксперта, это может объясняться тем, что взрыв мог произойти не непосредственно во время запуска, а, например, в процессе загрузки топлива.

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Напомним: Ранее западные СМИ сообщали о пяти неудачных запусках "Сармата".

По данным CNBC, самый продолжительный испытательный полет "Сармата" продолжался чуть более двух минут: ракета пролетела чуть больше 35 километров, прежде чем потеряла управление и разбилась.

Единственный успешный запуск ракеты якобы произошел 20 апреля 2022 года.

Диктатор Владимир Путин поручил в 2022 году поставить "Сармат" на боевое дежурство, что было сделано в сентябре 2023 года.