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Польща запевнила у підтримці України, але "має свої вимоги"

Іванна Костіна, Роман ПетренкоНеділя, 22 вересня 2024, 14:40
Польща запевнила у підтримці України, але має свої вимоги
Радослав Сікорський. Фото: Getty Images

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив про підтримку України, яка не є безумовною.

Джерело: RMF24,  "Європейська правда"

Деталі: "Ми хочемо зберегти двопартійну підтримку США союзу з Європою, України, фізичної присутності американських військ у Польщі", – заявив Сікорський, який перебуває у США з десятиденним візитом.

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Очільник польської дипломатії відвідав Вашингтон. Найближчими днями він перебуватиме в Нью-Йорку на сесії Генеральної Асамблеї ООН, а пізніше вилетить до Детройта, штат Мічиган, де зустрінеться з керівництвом і працівниками заводу General Dynamics Land Systems, який є виконавцем польських збройових замовлень (на танки Abrams – прим. ред.). Під час перебування в Мічигані заплановані також зустрічі з місцевою польською громадою, а також з членами Конгресу від цього штату.

Сікорський підкреслив, що розмови про альянс і відносини є дуже важливими. "Це важливий союз для нас, це союз, який дозволяє нам почуватися безпечніше", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи стають переговори з Україною складнішими (останніми днями ЗМІ повідомляють про суперечку між Сікорським і Зеленським – прим. ред.), він сказав: "Україна перебуває під тиском. У неї все добре на морі, трохи гірше на суші. Ми підтримуємо Україну, але, звичайно, у нас також є свої вимоги, як це буває між сусідами".

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Кілька днів тому колумніст і журналіст польського видання Onet Вітольд Юраш із посиланням на джерела стверджує, що польська делегація була здивована стилем спілкування президента України Володимира Зеленського на переговорах у Києві.

"За свідченнями учасників розмови, які вдалося отримати Onet, атмосфера в якийсь момент була настільки поганою, що можна було навіть говорити про скандал", – писав Юраш.

Після цього стало відомо, що польське МЗС начебто планує використати євроінтеграційні прагнення України як інструмент тиску на Київ у найближчі місяці – зокрема в питаннях ексгумацій жертв Волинської трагедії.

Читайте також в інтерв'ю "ЄвроПравді" про погляди з України та Польщі на новий виток історичних суперечок між країнами.

Польщадипломатичні відносини
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