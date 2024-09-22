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Польша заверила в поддержке Украины, но «имеет свои требования»

Иванна Костина, Роман ПетренкоВоскресенье, 22 сентября 2024, 14:40
Польша заверила в поддержке Украины, но «имеет свои требования»
Радослав Сикорский. Фото: Getty Images

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о поддержке Украины, которая однако не является безусловной.

Источник: RMF24, "Европейская правда"

Детали: "Мы хотим сохранить двухпартийную поддержку США союза с Европой, Украины, физического присутствия американских войск в Польше", – заявил Сикорский, который находится в США с десятидневным визитом.

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Глава польской дипломатии посетил Вашингтон. В ближайшие дни он будет находиться в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а позже вылетит в Детройт, штат Мичиган, где встретится с руководством и работниками завода General Dynamics Land Systems, который является исполнителем польских оружейных заказов (на танки Abrams – прим. ред.). Во время пребывания в Мичигане запланированы также встречи с местной польской общиной, а также с членами Конгресса от этого штата.

Сикорский подчеркнул, что разговоры об альянсе и отношениях являются очень важными. "Это важный союз для нас, это союз, который позволяет нам чувствовать себя безопаснее", – сказал он.

Отвечая на вопрос, становятся ли переговоры с Украиной более сложными (в последние дни СМИ сообщают о споре между Сикорским и Зеленским – прим. ред: "Украина находится под давлением. У нее все хорошо на море, немного хуже на суше. Мы поддерживаем Украину, но, конечно, у нас также есть свои требования, как это бывает между соседями".

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Несколько дней назад колумнист и журналист польского издания Onet Витольд Юраш со ссылкой на источники утверждает, что польская делегация была удивлена стилем общения президента Украины Владимира Зеленского на переговорах в Киеве.

"По свидетельствам участников разговора, которые удалось получить Onet, атмосфера в какой-то момент была настолько плохой, что можно было даже говорить о скандале", – писал Юраш.

После этого стало известно, что польский МИД якобы планирует использовать евроинтеграционные стремления Украины как инструмент давления на Киев в ближайшие месяцы – в частности в вопросах эксгумаций жертв Волынской трагедии.

Читайте также в интервью "ЕвроПравде" о взглядах из Украины и Польши на новый виток исторических споров между странами

Польшадипломатические отношения
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