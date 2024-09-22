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РФ атакувала приватний сектор Слов’янська – трьох жінок поранено

Роман ПетренкоНеділя, 22 вересня 2024, 15:03
РФ атакувала приватний сектор Слов’янська – трьох жінок поранено
фото: прокуратура

22 вересня об 11:50 армія держави-агресора атакувала Слов’янськ, троє цивільних поранено.

Джерело: Донецька облпрокуратура

Деталі: Засіб ураження поцілив по одному з домоволодінь. З-під завалів будинку рятувальники деблокували жінку.

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Також дістали тілесні ушкодження двоє її сусідок 53 і 54 років. Потерпілих доставлено до лікарні.

Попередньо, ЗС РФ завдали удару з використанням "ФАБ-250" з УМПК.

Донецька областьобстріл
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