РФ атакувала приватний сектор Слов’янська – трьох жінок поранено
Неділя, 22 вересня 2024, 15:03
22 вересня об 11:50 армія держави-агресора атакувала Слов’янськ, троє цивільних поранено.
Джерело: Донецька облпрокуратура
Деталі: Засіб ураження поцілив по одному з домоволодінь. З-під завалів будинку рятувальники деблокували жінку.
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Також дістали тілесні ушкодження двоє її сусідок 53 і 54 років. Потерпілих доставлено до лікарні.
Попередньо, ЗС РФ завдали удару з використанням "ФАБ-250" з УМПК.