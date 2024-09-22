РФ атаковала частный сектор Славянска - три женщины ранены
Воскресенье, 22 сентября 2024, 15:03
22 сентября в 11:50 армия государства-агрессора атаковала Славянск, трое гражданских ранены.
Источник: Донецкая облпрокуратура
Детали: Средство поражения попало по одному из домовладений. Из-под завалов дома спасатели деблокировали женщину.
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Также получили телесные повреждения двое ее соседок 53 и 54 лет. Пострадавшие доставлены в больницу.
Предварительно, ВС РФ нанесли удар с использованием "ФАБ-250" с УМПК.