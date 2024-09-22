Зеленський про можливу відмову Байдена від Плану перемоги: Жахлива думка

Президент Володимир Зеленський вважає "жахливою" думку, що президент США Джо Байден не підтримає запропонований Україною План перемоги, оскільки це призвело б до дуже довгої війни з великою кількістю загиблих.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю американському виданню The New Yorker

Деталі: Зеленський зазначив, що План перемоги розроблений з урахуванням підтримки Байдена.

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"Якщо він не хоче його підтримувати, я не можу його примусити. Якщо він відмовляється – що ж, тоді ми повинні продовжувати жити за планом Б (за яким Україна живе зараз – ред.). І це прикро", – сказав президент.

Журналіст запитав, що станеться, якщо Байден не підтримає План перемоги.

Пряма мова Зеленського: "Це жахлива думка. Це означало б, що Байден не хоче закінчити війну у спосіб, який позбавляє Росію перемоги. І ми б отримали дуже довгу війну – неможливу, виснажливу ситуацію, яка призведе до загибелі величезної кількості людей.

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Сказавши це, я не можу ні в чому звинувачувати Байдена. Зрештою, він зробив потужний, історичний крок, коли вирішив підтримати нас на початку війни, що підштовхнуло інших наших партнерів зробити те ж саме. Ми визнаємо велике досягнення Байдена в цьому відношенні. Цей його крок вже був історичною перемогою".

Деталі: Зеленський підкреслив, що План перемоги має на меті швидко посилити Україну.

Пряма мова: "Сильна Україна змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Я в цьому переконаний. Просто раніше я лише говорив про це, а тепер виклав все це на папері, з конкретними аргументами і конкретними кроками, які посилять Україну протягом жовтня, листопада і грудня, і зроблять можливим дипломатичне завершення війни.

Різниця цього разу полягатиме в тому, що Путін зрозуміє глибину цього плану і відданість наших партнерів нашому зміцненню, а також усвідомить важливий факт: якщо він не готовий закінчити цю війну у чесний і справедливий спосіб, а натомість бажає продовжувати спроби знищити нас, то сильна Україна не дозволить йому цього зробити. Мало того, продовження переслідування цієї мети також значно послабить Росію, що поставить під загрозу власну позицію Путіна".

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