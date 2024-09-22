Зеленский о возможном отказе Байдена от Плана победы: Ужасная мысль

Президент Владимир Зеленский считает "ужасной" мысль, что президент США Джо Байден не поддержит предложенный Украиной План победы, поскольку это привело бы к очень долгой войне с большим количеством погибших.

Источник: Зеленский в интервью американскому изданию The New Yorker

Детали: Зеленский отметил, что План победы разработан с учетом поддержки Байдена.

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"Если он не хочет его поддерживать, я не могу его заставить. Если он отказывается – что ж, тогда мы должны продолжать жить по плану Б (по которому Украина живет сейчас – ред.). И это прискорбно", – сказал президент.

Журналист спросил, что произойдет, если Байден не поддержит План победы.

Прямая речь Зеленского: "Это ужасная мысль. Это означало бы, что Байден не хочет закончить войну способом, который лишает Россию победы. И мы бы получили очень долгую войну – невозможную, изнурительную ситуацию, которая приведет к гибели огромного количества людей.

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Сказав это, я не могу ни в чем обвинять Байдена. В конце концов, он сделал мощный, исторический шаг, когда решил поддержать нас в начале войны, что подтолкнуло других наших партнеров сделать то же самое. Мы признаем большое достижение Байдена в этом отношении. Этот его шаг уже был исторической победой".

Детали: Зеленский подчеркнул, что План победы имеет целью быстро усилить Украину.

Прямая речь: "Сильная Украина заставит Путина сесть за стол переговоров. Я в этом убежден. Просто раньше я только говорил об этом, а теперь изложил все это на бумаге, с конкретными аргументами и конкретными шагами, которые усилят Украину в течение октября, ноября и декабря, и сделают возможным дипломатическое завершение войны.

Разница на этот раз будет заключаться в том, что Путин поймет глубину этого плана и преданность наших партнеров нашему укреплению, а также осознает важный факт: если он не готов закончить эту войну честным и справедливым способом, а вместо этого желает продолжать попытки уничтожить нас, то сильная Украина не позволит ему этого сделать. Мало того, продолжение преследования этой цели также значительно ослабит Россию, что поставит под угрозу собственную позицию Путина".

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