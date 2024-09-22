Росіяни обстріляли Краматорськ: 5 поранених, 16-річна дівчина у важкому стані

Внаслідок обстрілу Краматорська у неділю ввечері поранено 5 людей, зокрема 16-річна дівчина перебуває у важкому стані.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, Донецька обласна прокуратура

Пряма мова Філашкіна: "5 людей поранено внаслідок обстрілу Краматорська.

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Місто потрапило під ворожий вогонь сьогодні ввечері. Серед поранених – 16-річна дівчина, яка перебуває у важкому стані.

Пошкоджені 4 будинки і 2 автомобілі".

Деталі: Пізніше Донецька обласна прокуратура уточнила, що о 17:45 у неділю окупанти завдали удару, ймовірно, з РСЗВ "Торнадо-С" по м. Краматорськ. В епіцентрі вибуху опинилась житлова забудова.

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Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості дістали 5 місцевих жителів: 16-річна дівчина, троє чоловіків віком 22, 47 і 75 років, а також 74-річна пенсіонерка. На момент атаки вони перебували на вулиці. У постраждалих діагностовано різані рани і осколкові поранення.