Россияне обстреляли Краматорск: 5 раненых, 16-летняя девушка в тяжелом состоянии

В результате обстрела Краматорска в воскресенье вечером ранены 5 человек, в том числе 16-летняя девушка находится в тяжелом состоянии.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram, Донецкая областная прокуратура

Прямая речь Филашкина: "5 человек ранены в результате обстрела Краматорска.

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Город попал под вражеский огонь сегодня вечером. Среди раненых – 16-летняя девушка, которая находится в тяжелом состоянии.

Повреждены 4 дома и 2 автомобиля".

Детали: Позже Донецкая областная прокуратура уточнила, что в 17:45 в воскресенье оккупанты нанесли удар, вероятно, из РСЗО "Торнадо-С" по г. Краматорск. В эпицентре взрыва оказалась жилая застройка.

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Телесные повреждения различной степени тяжести получили 5 местных жителей: 16-летняя девушка, трое мужчин в возрасте 22, 47 и 75 лет, а также 74-летняя пенсионерка. На момент атаки они находились на улице. У пострадавших диагностированы резаные раны и осколочные ранения.