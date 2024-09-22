Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

Россияне обстреляли Краматорск: 5 раненых, 16-летняя девушка в тяжелом состоянии

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 сентября 2024, 20:19
Россияне обстреляли Краматорск: 5 раненых, 16-летняя девушка в тяжелом состоянии
Краматорск, deepstatemap

В результате обстрела Краматорска в воскресенье вечером ранены 5 человек, в том числе 16-летняя девушка находится в тяжелом состоянии.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram, Донецкая областная прокуратура

Прямая речь Филашкина: "5 человек ранены в результате обстрела Краматорска.

Реклама:

Город попал под вражеский огонь сегодня вечером. Среди раненых – 16-летняя девушка, которая находится в тяжелом состоянии.

Повреждены 4 дома и 2 автомобиля".

Детали: Позже Донецкая областная прокуратура уточнила, что в 17:45 в воскресенье оккупанты нанесли удар, вероятно, из РСЗО "Торнадо-С" по г. Краматорск. В эпицентре взрыва оказалась жилая застройка.

РЕКЛАМА:

Телесные повреждения различной степени тяжести получили 5 местных жителей: 16-летняя девушка, трое мужчин в возрасте 22, 47 и 75 лет, а также 74-летняя пенсионерка. На момент атаки они находились на улице. У пострадавших диагностированы резаные раны и осколочные ранения.

Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ поймала топ-менеджера "Энергоатома" Скопича на взятке

фотоВерховный Суд назвал имя убитого на Харьковщине судьи

обновлено, фотоРоссияне убили судью Верховного Суда атакой дрона на Харьковщине

Швейцария, принимавшая Саммит мира, поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине

Запад имеет доказательства, что Китай поставлял России оружие для войны - СМИ

ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера "Хезболлы"

Все новости...
Донецкая область
РФ атаковала частный сектор Славянска - три женщины ранены
DeepState: Силы обороны восстановили позиции в Донецкой области и продвинулись в Курской области
Россияне убили женщину и ранили еще 7 гражданских в Донецкой области
Последние новости
21:35
Зеленский о визите в США: Получили полную поддержку стратегии приближения мира
21:34
Международный союз биатлонистов сохранит отстранение россиян и белорусов на сезон 2024/25
21:28
Глава МИД Австрии призывает искать диалог с Россией, потому что "мир не черно-белый"
21:16
фотоТоп-менеджеру "Энергоатома" назначили залог в миллион гривен
20:58
Спикер Зеленского: Первыми о разрешении на дальнобойные удары по РФ узнают россияне
20:39
FT: В ЕС призывают отложить биометрический контроль на внешних границах
20:25
Футбол"Карпаты" в домашнем поединке уступили "Полесью" в матче 8 тура УПЛ
20:20
У Зеленского говорят, что США восприняли План победы "с огромной заинтересованностью"
20:05
Германия: Ультраправые не получили должность спикера в Тюрингии, где победили на выборах
19:56
фото, видеоВ Самарской области РФ после "хлопка" на железной дороге остановили движение поездов
Все новости...
Реклама:
Реклама: