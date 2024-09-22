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Зеленський прибув до Нью-Йорка – ЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 22 вересня 2024, 21:32
Зеленський прибув до Нью-Йорка – ЗМІ
Володимир Зеленський у США 22 вересня, фото з його Telegram

Президент Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в заходах в рамках тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

Джерело: кореспондент українського державного агентства Укрінформ у Нью-Йорку

Деталі: Починаючи з неділі, заплановано низку двосторонніх зустрічей президента з лідерами держав та міжнародних організацій, а також керівниками американських компаній щодо забезпечення енергетичних потреб України.

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У понеділок Зеленський виступить на Саміті майбутнього у штаб-квартирі ООН, у вівторок візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН з українського питання, в середу очікується його виступ на загальних дебатах у Генасамблеї ООН.

ЗеленськийСША
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