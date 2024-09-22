Зеленский прибыл в Нью-Йорк – СМИ

Владимир Зеленский в США 22 сентября, фото из его Telegram

Президент Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Источник: корреспондент украинского государственного агентства Укринформ в Нью-Йорке

Детали: Начиная с воскресенья, запланирован ряд двусторонних встреч президента с лидерами государств и международных организаций, а также руководителями американских компаний по обеспечению энергетических потребностей Украины.

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В понедельник Зеленский выступит на Саммите будущего в штаб-квартире ООН, во вторник примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу, в среду ожидается его выступление на общих дебатах в Генассамблее ООН.