Зеленский прибыл в Нью-Йорк – СМИ
Воскресенье, 22 сентября 2024, 21:32
Президент Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Источник: корреспондент украинского государственного агентства Укринформ в Нью-Йорке
Детали: Начиная с воскресенья, запланирован ряд двусторонних встреч президента с лидерами государств и международных организаций, а также руководителями американских компаний по обеспечению энергетических потребностей Украины.
Реклама:
В понедельник Зеленский выступит на Саммите будущего в штаб-квартире ООН, во вторник примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу, в среду ожидается его выступление на общих дебатах в Генассамблее ООН.