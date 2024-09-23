Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 21, серед них дитина

Зросла кількість постраждалих внаслідок російських ударів по Запоріжжю – станом на 12:48 відомо про 21 пораненого.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, Нацполіція у Telegram

Пряма мова Федорова: "13 людей отримали поранення внаслідок російських атак по Запоріжжю: 7 жінок, 5 чоловіків та 15-річний хлопець".

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Деталі: Пізніше він повідомив, що кількість поранених зросла до 16. Четверо з них – госпіталізовані. Ще пізніше у МВС повідомили, що постраждали 17 людей.

Ближче до обіду Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до 21. За його словами, у лікарні залишаються 94-річна та 23-річна жінки з мінно-вибуховими травмами. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

У поліції додали, що окупанти в період з 22:19 до 23:04 22 вересня завдали 7 ударів (попередньо, КАБами) по території обласного центру та району. Ворожі боєприпаси влучили по об’єктах цивільної інфраструктури.

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Фото поліції

Станом на 7:00 відомо про пошкодження 13 житлових будинків, 2 навчальних закладів, 5 транспортних засобів.

Фото поліції

За словами Федорова, упродовж доби окупанти нанесли 363 удари по 12 населених пунктах Запорізької області.

Влада отримала 95 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, але минулося без жертв.

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