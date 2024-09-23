Количество раненых в Запорожье возросло до 21, среди них ребенок
Возросло количество пострадавших в результате российских ударов по Запорожью – по состоянию на 12:48 известно о 21 раненом.
Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, Нацполиция в Telegram
Прямая речь Федорова: "13 человек получили ранения в результате российских атак по Запорожью: 7 женщин, 5 мужчин и 15-летний парень".
Детали: Позже он сообщил, что количество раненых возросло до 16. Четверо из них – госпитализированы. Еще позже в МВД сообщили, что пострадали 17 человек.
Ближе к обеду Федоров сообщил, что количество пострадавших возросло до 21. По его словам, в больнице остаются 94-летняя и 23-летняя женщины с минно-взрывными травмами. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.
В полиции добавили, что оккупанты в период с 22:19 до 23:04 22 сентября нанесли 7 ударов (предварительно, КАБами) по территории областного центра и района. Вражеские боеприпасы попали по объектам гражданской инфраструктуры.
По состоянию на 7:00 известно о повреждении 13 жилых домов, 2 учебных заведений, 5 транспортных средств.
По словам Федорова, в течение суток оккупанты нанесли 363 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области.
Власти получили 95 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, но обошлось без жертв.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что поздно вечером 22 сентября из-за российской атаки шестью управляемыми авиабомбами на Запорожье 9 человек получили ранения, среди них ребенок.