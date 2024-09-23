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Повітряні сили збили 3 російські "Шахеди", інші цілі подавили з допомогою РЕБ

Ірина БалачукПонеділок, 23 вересня 2024, 08:03
Повітряні сили збили 3 російські Шахеди, інші цілі подавили з допомогою РЕБ
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

У ніч на 23 вересня росіяни атакували Україну 2 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 4 "Шахедами", три ворожі дрони вдалося знищити, інші повітряні цілі подавили за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ та Сумська ОВА у Telegram

Дослівно ПС: "У результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито три ворожі БпЛА у Сумській області. Решта повітряних цілей – один "Шахед" та дві керовані авіаційні ракети, не досягли своїх цілей через активну протидію РЕБ Сил оборони України".

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Передісторія:

Шахедракетний ударППО
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