Воздушные силы сбили 3 российских "Шахеда", другие цели подавили с помощью РЭБ

В ночь на 23 сентября россияне атаковали Украину 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 4 "Шахедами", три вражеских дрона удалось уничтожить, остальные воздушные цели подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Источник: Воздушные силы ВСУ и Сумская ОВА в Telegram

Дословно ВС: "В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты три вражеских БПЛА в Сумской области. Остальные воздушные цели – один "Шахед" и две управляемые авиационные ракеты, не достигли своих целей из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны Украины".

Реклама:

Предыстория: