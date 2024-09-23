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Воздушные силы сбили 3 российских "Шахеда", другие цели подавили с помощью РЭБ

Ирина БалачукПонедельник, 23 сентября 2024, 08:03
Воздушные силы сбили 3 российских Шахеда, другие цели подавили с помощью РЭБ
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

В ночь на 23 сентября россияне атаковали Украину 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 4 "Шахедами", три вражеских дрона удалось уничтожить, остальные воздушные цели подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Источник: Воздушные силы ВСУ и Сумская ОВА в Telegram

Дословно ВС: "В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты три вражеских БПЛА в Сумской области. Остальные воздушные цели – один "Шахед" и две управляемые авиационные ракеты, не достигли своих целей из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны Украины".

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Предыстория:

Шахедракетный ударПВО
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