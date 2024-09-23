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Рада Європи відіграватиме ключову роль у притягненні РФ до відповідальності – генсек

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Понеділок, 23 вересня 2024, 09:27
Рада Європи відіграватиме ключову роль у притягненні РФ до відповідальності – генсек
Ален Берсе. Фото з сайту Council of Europe

Рада Європи відграватиме ключову роль у притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії.

Джерело: генеральний секретар РЄ Ален Берсе на Саміті майбутнього, що проходить у рамках заходів високого рівня Генеральної Асамблеї ООН, "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ

Деталі: За словами Берсе, РЄ поділяє тверду прихильність ООН справі миру й робить свій внесок у досягнення цілей сталого розвитку. "Але в Ради Європи також є свої власні цілі, – наголосив він. – Нашим поточним пріоритетом є підтримка України, яка є однією з наших держав-членів".

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Генсек РЄ наголосив, що на початку цього року "на повну силу" запрацював Реєстр збитків, "до якого надходять внески за втрати та збитки, завдані Російською Федерацією внаслідок загарбницької війни. Це перший інструмент, але він абсолютно необхідний як крок до створення міжнародного механізму компенсації".

Берсе зазначив, що РЄ відграватиме "центральну роль, коли мова заходить про будь-який трибунал, що розглядатиме злочин агресії".

"Ми збираємося працювати разом над реалізацією плану дій щодо підвищення стійкості, відновлення та реконструкції в Україні", – додав він.

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Генсек РЄ підкреслив, що Європейський суд з прав людини "є єдиною міжнародною юрисдикцією, яка на даний момент ухвалює рішення про порушення прав людини в контексті цієї війни".

Нагадаємо:

  • Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового генерального секретаря організації 25 червня – ним став швейцарський політик, колишній голова Федеральної ради Швейцарії Ален Берсе.
  • Його попередниця, колишня міністерка закордонних справ Хорватії Марія Пейчинович-Бурич, вирішила не балотуватись на другий термін.
  • Одразу після обрання новий генеральний секретар Ради Європи говорив, що Україна та її підтримка буде його пріоритетним напрямом на посаді.

РосіявійнаУкраїнаЄС
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