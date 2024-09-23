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Совет Европы будет играть ключевую роль в привлечении РФ к ответственности – генсек

Иванна Костина, Алена МазуренкоПонедельник, 23 сентября 2024, 09:27
Совет Европы будет играть ключевую роль в привлечении РФ к ответственности – генсек
Ален Берсе. Фото с сайта Council of Europe

Совет Европы будет играть ключевую роль в привлечении России к ответственности за преступление агрессии.

Источник: генеральный секретарь СЕ Ален Берсе на Саммите будущего, который проходит в рамках мероприятий высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ

Детали: По словам Берсе, СЕ разделяет твердую приверженность ООН делу мира и вносит свой вклад в достижение целей устойчивого развития. "Но у Совета Европы также есть свои собственные цели, – подчеркнул он, – Нашим текущим приоритетом является поддержка Украины, которая является одним из наших государств-членов".

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Генсек СЕ подчеркнул, что в начале этого года "в полную силу" заработал Реестр убытков, "в который поступают взносы за потери и убытки, причиненные Российской Федерацией в результате захватнической войны. Это первый инструмент, но он абсолютно необходим как шаг к созданию международного механизма компенсации".

Берсе отметил, что СЕ будет играть "центральную роль, когда речь заходит о любом трибунале, который будет рассматривать преступление агрессии".

"Мы собираемся работать вместе над реализацией плана действий по повышению устойчивости, восстановлению и реконструкции в Украине", – добавил он.

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Генсек СЕ подчеркнул, что Европейский суд по правам человека "является единственной международной юрисдикцией, которая на данный момент принимает решение о нарушении прав человека в контексте этой войны".

Напомним:

  • Парламентская ассамблея Совета Европы избрала нового генерального секретаря организации 25 июня – им стал швейцарский политик, бывший председатель Федерального совета Швейцарии Ален Берсе.
  • Его предшественница, бывший министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, решила не баллотироваться на второй срок.
  • Сразу после избрания новый генеральный секретарь Совета Европы говорил, что Украина и ее поддержка будет его приоритетным направлением на посту.

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