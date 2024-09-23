Аерозвідники бригади "Чорний ліс" поклали цілий полк протиповітряної оборони РФ

За час повномасштабного вторгнення РФ 15-а бригада артрозвідки "Чорний ліс" знищила вже цілий полк протиповітряної оборони ворога – 30 засобів ППО.

Джерело: стаття "Української правди": "Очі богів. Як артрозвідка ЗСУ зробила стрибок до знищення "аналаговнету" та "С-400""

Пряма мова комбрига полковника Олександра Попова: "Ми знайшли і знищили дуже багато. Але мене тішить те, що ці об'єкти не можна відновити або зробити з нуля, навіть за рік. Бо абсолютно неважливо, скільки ці комплекси коштують. Важливо, що відновити їх дуже технологічно складно і довго. Ось в цьому насправді цінність нашої роботи.

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А різних таких засобів згоріло вже багато. І РЕБів, і супермодних радіолокаційних станцій. Були і розробки 2023-го року, які ще не пішли в серію, але вони уже нами знищувалися".

Деталі: На початку російського повномасштабного вторгнення пілотів і дронів було обмаль, тому основна місія артрозвідки полягала в контролі лінії зіткнення. Але станом на літо 2024-го піхотні підрозділи на фронті настільки насичені власними розвідувальними БПЛА малого радіусу дії, що пілоти "Чорного лісу" змогли сфокусуватися на роботі в глибшому тилу ворога.

Це артрозвідники називають low deep strike (30 кілометрів і далі). "Чорнолісці" зосередилися на пріоритетних цілях – ППО ворога.

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Як розповідається в матеріалі, історія ураження російської розробки 2023 року, експериментального радара загоризонтного виявлення "Предел-Е" продемонстрував кілька цікавих нюансів нової війни.

По-перше, сам факт знищення подібного радару, який не зумів побачити безпілотник над собою і спокійно дочекався ракети, яка його спалила, багато говорить про якість розробки.

По-друге, – розуміння того, наскільки небезпечним може бути бажання швидше похвалитись результатами під час подібних операцій.

Розвідники ще не встигли посадити літак, а в мережі вже було опубліковане відео. Наступного дня "чорнолісці" знищили "Бук" і також це відео було миттєво опубліковане. Після цього росіяни зрозуміли, наскільки це важливо, і за тиждень знищили три розвідувальні "літаки" з установок "С-400".

Детальніше про історію 15-ої бригади "Чорний ліс", про те, який технологічний стрибок зробила українська армія за роки повномасштабної війни, як дрони трансформували розвідку і змінили саму філософію застосування артилерії читайте в матеріалі УП.