Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Аерозвідники бригади "Чорний ліс" поклали цілий полк протиповітряної оборони РФ

Роман Романюк, Валентина РоманенкоПонеділок, 23 вересня 2024, 11:26
Аерозвідники бригади Чорний ліс поклали цілий полк протиповітряної оборони РФ
колаж УП

За час повномасштабного вторгнення РФ 15-а бригада артрозвідки "Чорний ліс" знищила вже цілий полк протиповітряної оборони ворога – 30 засобів ППО.

Джерело: стаття "Української правди": "Очі богів. Як артрозвідка ЗСУ зробила стрибок до знищення "аналаговнету" та "С-400""

Пряма мова комбрига полковника Олександра Попова: "Ми знайшли і знищили дуже багато. Але мене тішить те, що ці об'єкти не можна відновити або зробити з нуля, навіть за рік. Бо абсолютно неважливо, скільки ці комплекси коштують. Важливо, що відновити їх дуже технологічно складно і довго. Ось в цьому насправді цінність нашої роботи.

Реклама:

А різних таких засобів згоріло вже багато. І РЕБів, і супермодних радіолокаційних станцій. Були і розробки 2023-го року, які ще не пішли в серію, але вони уже нами знищувалися".

Деталі: На початку російського повномасштабного вторгнення пілотів і дронів було обмаль, тому основна місія артрозвідки полягала в контролі лінії зіткнення. Але станом на літо 2024-го піхотні підрозділи на фронті настільки насичені власними розвідувальними БПЛА малого радіусу дії, що пілоти "Чорного лісу" змогли сфокусуватися на роботі в глибшому тилу ворога.

Це артрозвідники називають low deep strike (30 кілометрів і далі). "Чорнолісці" зосередилися на пріоритетних цілях – ППО ворога.

РЕКЛАМА:

Як розповідається в матеріалі, історія ураження російської розробки 2023 року, експериментального радара загоризонтного виявлення "Предел-Е" продемонстрував кілька цікавих нюансів нової війни.

По-перше, сам факт знищення подібного радару, який не зумів побачити безпілотник над собою і спокійно дочекався ракети, яка його спалила, багато говорить про якість розробки.

По-друге, – розуміння того, наскільки небезпечним може бути бажання швидше похвалитись результатами під час подібних операцій.

Розвідники ще не встигли посадити літак, а в мережі вже було опубліковане відео. Наступного дня "чорнолісці" знищили "Бук" і також це відео було миттєво опубліковане. Після цього росіяни зрозуміли, наскільки це важливо, і за тиждень знищили три розвідувальні "літаки" з установок "С-400".

Детальніше про історію 15-ої бригади "Чорний ліс", про те, який технологічний стрибок зробила українська армія за роки повномасштабної війни, як дрони трансформували розвідку і  змінили саму філософію застосування артилерії читайте в матеріалі УП.

безпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині вбили подружжя: нападник втік на їхньому авто

Оксамитовий сезон "бавовни" СБУ: на нафтобазі у Воронезькій області РФ було 20 резервуарів

Посол Швейцарії пояснив, чому його країна була на зустрічі Китаю і Бразилії щодо "плану миру в Україні"

Комітет ВР рекомендував історичне збільшення податків до другого читання – нардеп

фотоНа Харківщині викрили велику схему ухилення від мобілізації: затримано 13 медичних посадовців

Євросоюз проголосував за високі мита на електромобілі з Китаю – Bloomberg

Усі новини...
безпілотники
У Росії заявили про атаку 125 безпілотників
У низці регіонів Росії пролунали вибухи, спалахнули пожежі
Росіяни запускали по Україні "Шахеди"
Останні новини
16:58
Українська енергобіржа торгуватиме гарантіями походження електроенергії з ВДЕ з листопада
16:46
Офіс генпрокурора: Росіяни стратили на полі бою 93 українських полонених
16:44
Польща до кінця року розпочне будівництво оборонних ліній на кордоні з Росією і Білоруссю
16:20
Розслідування справи Сенниченка завершили: збитки державі оцінили в сотні мільйонів
16:20
На Львівщині вбили подружжя: нападник втік на їхньому авто
16:16
Лукашенко заявив, що після війни Україні допоможе Білорусь
15:57
Опитування: половина компаній не компенсуватиме підвищення військового збору
15:29
Норвегія виділить понад 23 мільйони доларів для інвестицій в Україну
15:21
футболЕпідемія травм: ще один ключовий гравець може пропустити жовтневі матчі збірної України
15:03
Естонська розвідка: ЗСУ можуть бути змушені відступити з Покровська
Усі новини...
Реклама:
Реклама: