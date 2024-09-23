Аэроразведчики бригады "Черный лес" положили целый полк противовоздушной обороны РФ

За время полномасштабного вторжения РФ 15-я бригада артразведки "Черный лес" уничтожила уже целый полк противовоздушной обороны врага - 30 средств ПВО.

Источник: статья "Украинской правды": "Глаза богов. Как артразведка ВСУ сделала прыжок к уничтожению "аналаговнета" и "С-400""

Прямая речь комбрига полковника Александра Попова: "Мы нашли и уничтожили очень много. Но меня радует то, что эти объекты нельзя восстановить или сделать с нуля, даже за год. Потому что совершенно неважно, сколько эти комплексы стоят. Важно, что восстановить их очень технологически сложно и долго. Вот в этом на самом деле ценность нашей работы.

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А разных таких средств сгорело уже много. И РЭБов, и супермодных радиолокационных станций. Были и разработки 2023-го года, которые еще не пошли в серию, но они уже нами уничтожались".

Детали: В начале российского полномасштабного вторжения пилотов и дронов было мало, поэтому основная миссия артразведки заключалась в контроле линии соприкосновения. Но по состоянию на лето 2024-го пехотные подразделения на фронте настолько насыщены собственными разведывательными БПЛА малого радиуса действия, что пилоты "Черного леса" смогли сфокусироваться на работе в более глубоком тылу врага.

Это артроразведчики называют low deep strike (30 километров и дальше). "Чернолесцы" сосредоточились на приоритетных целях - ПВО врага.

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Как рассказывается в материале, история поражения российской разработки 2023 года, экспериментального радара загоризонтного обнаружения "Предел-Э" продемонстрировал несколько интересных нюансов новой войны.

Во-первых, сам факт уничтожения подобного радара, который не сумел увидеть беспилотник над собой и спокойно дождался ракеты, которая его сожгла, многое говорит о качестве разработки.

Во-вторых, - понимание того, насколько опасным может быть желание побыстрее похвастаться результатами во время подобных операций.

Разведчики еще не успели посадить самолет, а в сети уже было опубликовано видео. На следующий день "чернолесцы" уничтожили "Бук" и также это видео было мгновенно опубликовано. После этого россияне поняли, насколько это важно, и за неделю уничтожили три разведывательных самолета из установок "С-400".

Подробнее об истории 15-й бригады "Черный лес", о том, какой технологический скачок сделала украинская армия за годы полномасштабной войны, как дроны трансформировали разведку и изменили саму философию применения артиллерии читайте в материале УП.