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На Сумщині росіяни вдарили дроном по рейсовому автобусу: 2 людини поранені 

Анастасія ПроцПонеділок, 23 вересня 2024, 12:17
На Сумщині росіяни вдарили дроном по рейсовому автобусу: 2 людини поранені 
Ілюстративне фото: Getty Images

Вранці 23 вересня армія РФ FPV-дроном влучила по рейсовому автобусу у Миропільській громаді Сумської області, внаслідок чого постраждали дві людини.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Вранці 23 вересня у Миропільській громаді ворожий FPV-дрон влучив по рейсовому автобусу, у якому їхали місцеві жителі".

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Деталі: Зазначається, що дві людини зазнали поранень, їх евакуювали до медичного закладу.

Передісторія: 

  • 21 вересня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Сумах, одна людина дістала травми, зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

Сумська областьбезпілотники
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