На Сумщині росіяни вдарили дроном по рейсовому автобусу: 2 людини поранені 

Вранці 23 вересня армія РФ FPV-дроном влучила по рейсовому автобусу у Миропільській громаді Сумської області, внаслідок чого постраждали дві людини.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Вранці 23 вересня у Миропільській громаді ворожий FPV-дрон влучив по рейсовому автобусу, у якому їхали місцеві жителі".

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Деталі: Зазначається, що дві людини зазнали поранень, їх евакуювали до медичного закладу.

Передісторія: