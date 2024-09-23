На Сумщині росіяни вдарили дроном по рейсовому автобусу: 2 людини поранені
Понеділок, 23 вересня 2024, 12:17
Вранці 23 вересня армія РФ FPV-дроном влучила по рейсовому автобусу у Миропільській громаді Сумської області, внаслідок чого постраждали дві людини.
Джерело: Сумська ОВА
Дослівно: "Вранці 23 вересня у Миропільській громаді ворожий FPV-дрон влучив по рейсовому автобусу, у якому їхали місцеві жителі".
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Деталі: Зазначається, що дві людини зазнали поранень, їх евакуювали до медичного закладу.
Передісторія:
- 21 вересня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Сумах, одна людина дістала травми, зруйновано та пошкоджено приватні будинки.