На Сумщине россияне ударили дроном по рейсовому автобусу: 2 человека ранены

Утром 23 сентября армия РФ FPV-дроном попала по рейсовому автобусу в Миропольской общине Сумской области, в результате чего пострадали два человека.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "Утром 23 сентября в Миропольской громаде вражеский FPV-дрон попал по рейсовому автобусу, в котором ехали местные жители".

Реклама:

Детали: Отмечается, что два человека получили ранения, их эвакуировали в медицинское учреждение.

Предыстория: