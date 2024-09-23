На Сумщине россияне ударили дроном по рейсовому автобусу: 2 человека ранены
Понедельник, 23 сентября 2024, 12:17
Утром 23 сентября армия РФ FPV-дроном попала по рейсовому автобусу в Миропольской общине Сумской области, в результате чего пострадали два человека.
Источник: Сумская ОВА
Дословно: "Утром 23 сентября в Миропольской громаде вражеский FPV-дрон попал по рейсовому автобусу, в котором ехали местные жители".
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Детали: Отмечается, что два человека получили ранения, их эвакуировали в медицинское учреждение.
Предыстория:
- 21 сентября российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Сумах, один человек получил травмы, разрушены и повреждены частные дома.