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На Сумщине россияне ударили дроном по рейсовому автобусу: 2 человека ранены

Анастасия ПроцПонедельник, 23 сентября 2024, 12:17
На Сумщине россияне ударили дроном по рейсовому автобусу: 2 человека ранены
Иллюстративное фото: Getty Images

Утром 23 сентября армия РФ FPV-дроном попала по рейсовому автобусу в Миропольской общине Сумской области, в результате чего пострадали два человека.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "Утром 23 сентября в Миропольской громаде вражеский FPV-дрон попал по рейсовому автобусу, в котором ехали местные жители".

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Детали: Отмечается, что два человека получили ранения, их эвакуировали в медицинское учреждение.

Предыстория:

  • 21 сентября российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Сумах, один человек получил травмы, разрушены и повреждены частные дома.

Сумская областьбеспилотники
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