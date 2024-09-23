Нідерланди обіцяють "дуже скоро" передати Україні 3 установки до комплексу Patriot  

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Нідерланди вже передали Україні радарну систему до ЗРК Patriot і незабаром поставлять три пускові установки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю міністра Delfi

Пряма мова Брекельманса: "Я можу говорити тільки про те, що ми поставили. Ми поставили радарну систему і дуже скоро поставимо три пускові установки. Ми також намагаємося знайти інші елементи, які необхідні для укомплектування системи".

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Деталі: Видання пояснює, що йдеться про так званий пазл Patriot, з ініціативою якого виступила ще попередниця Брекельманса Кайса Оллонгрен. Передбачається, що Нідерланди і інші країни передадуть різні компоненти систем Patriot, щоб Україна отримала повноцінний комплекс.

Брекельманс підкреслив, що є кілька країн, які також дуже хочуть допомогти Україні з ППО і вони роблять усе можливе.

"Але вони зіткнулися з деякими проблемами, через які не можна зібрати цю систему. І це залежить від інших країн, чи хочуть вони бути відкритими.

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Причина, через яку ми не завжди прозорі, полягає в тому, що ми не хочемо інформувати Росію. А якщо я розповім усі оперативні деталі, то ми зробимо Росію мудрішою, ніж вона вже є. І я не думаю, що ми повинні інформувати Росію", – сказав міністр.

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