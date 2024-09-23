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Нідерланди обіцяють "дуже скоро" передати Україні 3 установки до комплексу Patriot  

Іванна Костіна, Ірина БалачукПонеділок, 23 вересня 2024, 13:02
Нідерланди обіцяють дуже скоро передати Україні 3 установки до комплексу Patriot  
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Фото з Facebook

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Нідерланди вже передали Україні радарну систему до ЗРК Patriot і незабаром поставлять три пускові установки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю міністра Delfi

Пряма мова Брекельманса: "Я можу говорити тільки про те, що ми поставили. Ми поставили радарну систему і дуже скоро поставимо три пускові установки. Ми також намагаємося знайти інші елементи, які необхідні для укомплектування системи".

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Деталі: Видання пояснює, що йдеться про так званий пазл Patriot, з ініціативою якого виступила ще попередниця Брекельманса Кайса Оллонгрен. Передбачається, що Нідерланди і інші країни передадуть різні компоненти систем Patriot, щоб Україна отримала повноцінний комплекс.

Брекельманс підкреслив, що є кілька країн, які також дуже хочуть допомогти Україні з ППО і вони роблять усе можливе.

"Але вони зіткнулися з деякими проблемами, через які не можна зібрати цю систему. І це залежить від інших країн, чи хочуть вони бути відкритими.

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Причина, через яку ми не завжди прозорі, полягає в тому, що ми не хочемо інформувати Росію. А якщо я розповім усі оперативні деталі, то ми зробимо Росію мудрішою, ніж вона вже є. І я не думаю, що ми повинні інформувати Росію", – сказав міністр.

Передісторія:

  • Наприкінці літа тодішній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що деякі обіцяні Україні системи Patriot затримуються, та закликав партнерів прискорити цей процес. 
  • Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що для того, щоб повноцінно закрити українське небо, на думку військових, загалом потрібно 25 систем ППО Patriot. 
  • 11 липня США оголошували пакет військової допомоги, до якого увійшла одна система ППО Patriot.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що система ППО Patriot від Німеччини прибула в Україну.

Нідерландидопомога УкраїніППО
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