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Нидерланды обещают "очень скоро" передать Украине 3 установки к комплексу Patriot 

Иванна Костина, Ирина БалачукПонедельник, 23 сентября 2024, 13:02
Нидерланды обещают очень скоро передать Украине 3 установки к комплексу Patriot 
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Фото из Facebook

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Нидерланды уже передали Украине радарную систему к ЗРК Patriot и вскоре поставят три пусковые установки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью министра Delfi

Прямая речь Брекельманса: "Я могу говорить только о том, что мы поставили. Мы поставили радарную систему и очень скоро поставим три пусковые установки. Мы также пытаемся найти другие элементы, которые необходимы для укомплектования системы".

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Детали: Издание объясняет, что речь идет о так называемом пазле Patriot, с инициативой которого выступила еще предшественница Брекельманса Кайса Оллонгрен. Предполагается, что Нидерланды и другие страны передадут различные компоненты систем Patriot, чтобы Украина получила полноценный комплекс.

Брекельманс подчеркнул, что есть несколько стран, которые также очень хотят помочь Украине с ПВО и они делают все возможное.

"Но они столкнулись с некоторыми проблемами, из-за которых нельзя собрать эту систему. И это зависит от других стран, хотят ли они быть открытыми.

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Причина, по которой мы не всегда прозрачны, заключается в том, что мы не хотим информировать Россию. А если я расскажу все оперативные детали, то мы сделаем Россию мудрее, чем она уже есть. И я не думаю, что мы должны информировать Россию", – сказал министр.

Предыстория:

  • В конце лета тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что некоторые обещанные Украине системы Patriot задерживаются, и призвал партнеров ускорить этот процесс.
  • Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что для того, чтобы полноценно закрыть украинское небо, по мнению военных, в целом нужно 25 систем ПВО Patriot.
  • 11 июля США объявляли пакет военной помощи, в который вошла одна система ПВО Patriot.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что система ПВО Patriot от Германии прибыла в Украину.

Нидерландыпомощь УкраинеПВО
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