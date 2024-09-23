Нидерланды обещают "очень скоро" передать Украине 3 установки к комплексу Patriot 

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Нидерланды уже передали Украине радарную систему к ЗРК Patriot и вскоре поставят три пусковые установки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью министра Delfi

Прямая речь Брекельманса: "Я могу говорить только о том, что мы поставили. Мы поставили радарную систему и очень скоро поставим три пусковые установки. Мы также пытаемся найти другие элементы, которые необходимы для укомплектования системы".

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Детали: Издание объясняет, что речь идет о так называемом пазле Patriot, с инициативой которого выступила еще предшественница Брекельманса Кайса Оллонгрен. Предполагается, что Нидерланды и другие страны передадут различные компоненты систем Patriot, чтобы Украина получила полноценный комплекс.

Брекельманс подчеркнул, что есть несколько стран, которые также очень хотят помочь Украине с ПВО и они делают все возможное.

"Но они столкнулись с некоторыми проблемами, из-за которых нельзя собрать эту систему. И это зависит от других стран, хотят ли они быть открытыми.

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Причина, по которой мы не всегда прозрачны, заключается в том, что мы не хотим информировать Россию. А если я расскажу все оперативные детали, то мы сделаем Россию мудрее, чем она уже есть. И я не думаю, что мы должны информировать Россию", – сказал министр.

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