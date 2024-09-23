Нардеп Одарченко, який пропонував хабар Найєму, втік до Румунії

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко, обвинувачений у спробі підкупі керівництва Мінвідновлення, втік до Румунії і попросив там притулок.

Джерело: трансляція засідання ВАКС за обвинувачення Одарченка, ЦПК

Пряма мова прокурорки під час засідання: "За наявною в органах досудового розслідування… інформацією, Одарченко перетнув державний кордон поза межами пунтку пропуску з Румунією і після цього звернувся навіть до державних органів Румунії з заявою про отримання притулку в цій державі".

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Деталі: Прокурорка повідомила, що 19 вересня "неофіційний" водій Одарченка розповів, що за два дні до цієї дати народний депутат попросив висадити його в центральній частині міста, віддав водію свої мобільні телефони і попросив поставити їх на зарядку. Одарченко також сказав, що сам добереться до Верховної Ради і назад.

З того часу водій не бачив народного обранця і не знав, як з ним зв’язатись.

Повідомляється, що спікер Верховної Ради відрядження для виїзду Одарченка за кордон не оформляв.



Прокурорка САП у зв’язку з втечею депутата внесла клопотання про стягнення застави. Також є клопотання про зміну запобіжного заходу з застави на варту.

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