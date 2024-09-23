Нардеп Одарченко, який пропонував хабар Найєму, втік до Румунії
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко, обвинувачений у спробі підкупі керівництва Мінвідновлення, втік до Румунії і попросив там притулок.
Джерело: трансляція засідання ВАКС за обвинувачення Одарченка, ЦПК
Пряма мова прокурорки під час засідання: "За наявною в органах досудового розслідування… інформацією, Одарченко перетнув державний кордон поза межами пунтку пропуску з Румунією і після цього звернувся навіть до державних органів Румунії з заявою про отримання притулку в цій державі".
Деталі: Прокурорка повідомила, що 19 вересня "неофіційний" водій Одарченка розповів, що за два дні до цієї дати народний депутат попросив висадити його в центральній частині міста, віддав водію свої мобільні телефони і попросив поставити їх на зарядку. Одарченко також сказав, що сам добереться до Верховної Ради і назад.
З того часу водій не бачив народного обранця і не знав, як з ним зв’язатись.
Повідомляється, що спікер Верховної Ради відрядження для виїзду Одарченка за кордон не оформляв.
Прокурорка САП у зв’язку з втечею депутата внесла клопотання про стягнення застави. Також є клопотання про зміну запобіжного заходу з застави на варту.
Передісторія:
- 21 листопада 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу від фракції "Слуги народу" Андрію Одарченку, який намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.
- Нардеп хотів, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділили кошти на ремонт будівель університету, в якому Одарченко обіймав посаду ректора (дію контракту якого призупинено).
- 18 вересня у САП запідозрили, що нардеп від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко втік за кордон. САП ініціювала стягнення в дохід держави 15 млн грн застави, яку раніше вніс депутат, та оголошення його в розшук.
- 19 вересня Вищий антикорупційний суд оголосив нардепа у державний та міжнародний розшук.