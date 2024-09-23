Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нардеп Одарченко, який пропонував хабар Найєму, втік до Румунії

Станіслав ПогоріловПонеділок, 23 вересня 2024, 15:06
Нардеп Одарченко, який пропонував хабар Найєму, втік до Румунії
Андрій Одарченко, фото Facebook

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко, обвинувачений у спробі підкупі керівництва Мінвідновлення, втік до Румунії і попросив там притулок.

Джерело: трансляція засідання ВАКС за обвинувачення Одарченка, ЦПК

Пряма мова прокурорки під час засідання: "За наявною в органах досудового розслідування… інформацією, Одарченко перетнув державний кордон поза межами пунтку пропуску з Румунією і після цього звернувся навіть до державних органів Румунії з заявою про отримання притулку в цій державі".

Реклама:

Деталі: Прокурорка повідомила, що 19 вересня "неофіційний" водій Одарченка розповів, що за два дні до цієї дати народний депутат попросив висадити його в центральній частині міста, віддав водію свої мобільні телефони і попросив поставити їх на зарядку. Одарченко також сказав, що сам добереться до Верховної Ради і назад.

З того часу водій не бачив народного обранця і не знав, як з ним зв’язатись.

Повідомляється, що спікер Верховної Ради відрядження для виїзду Одарченка за кордон не оформляв.

Прокурорка САП у зв’язку з втечею депутата внесла клопотання про стягнення застави. Також є клопотання про зміну запобіжного заходу з застави на варту.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • 21 листопада 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу від фракції "Слуги народу" Андрію Одарченку, який намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.
  • Нардеп хотів, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділили кошти на ремонт будівель університету, в якому Одарченко обіймав посаду ректора (дію контракту якого призупинено).
  • 18 вересня у САП запідозрили, що нардеп від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко втік за кордон. САП ініціювала стягнення в дохід держави 15 млн грн застави, яку раніше вніс депутат, та оголошення його в розшук.
  • 19 вересня Вищий антикорупційний суд оголосив нардепа у державний та міжнародний розшук.

хабарАнтикорупційна прокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту, є загиблі – ЗМІ

ППО уразила вночі близько півтора десятка дронів, які атакували Київ – КМВА

Україна нарощує виробництво озброєння, але потребує значної західної допомоги – ISW

У МЗС Польщі привітали крок України до відновлення ексгумацій жертв Волинської трагедії

фотоПоблизу Палацу Україна в Києві сталася стрілянина

Україна дала бій Бразилії, але поступилася в півфіналі чемпіонату світу з футзалу

Усі новини...
хабар
Нардеп Одарченко, який пропонував хабар Найєму, зник – САП
"Вступ до аспірантури за $2000": у Києві затримали проректора університету
Очільник МСЕК "продавав" по 9 000 доларів інвалідність – поліція
Останні новини
08:02
ЗСУ за добу відмінусували ще 1 150 окупантів і 37 артсистем
07:41
Сибіга розповів про зустрічі у Польщі і пообіцяв вирішити "отруйне" питання ексгумацій
07:37
Окупанти гатили по Нікопольщині – пошкодили підприємство і ЛЕП
07:36
футболЛіга чемпіонів: "Бенфіка" з Трубіним виграла, "Реал" з Луніним програв, Циганков травмувався
07:28
Росіяни заявили про масовану атаку на РФ: кажуть, нібито збили 113 дронів
06:32
Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту, є загиблі – ЗМІ
06:20
футбол"Шахтар" вилетів із зони плейоф у Лізі чемпіонів після 2 туру
05:54
Внаслідок удару по передмістю Харкова пошкоджені лінії високовольтних передач – мер
05:34
ППО уразила вночі близько півтора десятка дронів, які атакували Київ – КМВА
05:18
Аналітики: Кремль використовує ситуацію на Близькому Сході для посилення свого впливу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: