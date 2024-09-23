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Нардеп Одарченко, предлагавший взятку Найему, сбежал в Румынию

Станислав ПогориловПонедельник, 23 сентября 2024, 15:06
Нардеп Одарченко, предлагавший взятку Найему, сбежал в Румынию
Андрей Одарченко, фото Facebook

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко, обвиняемый в попытке подкупа руководства Минобновления, сбежал в Румынию и попросил там убежище.

Источник: трансляция заседания ВАКС по обвинению Одарченко, ЦПК

Прямая речь прокурора во время заседания: "По имеющейся в органах досудебного расследования... информации, Одарченко пересек государственную границу за пределами пункта пропуска с Румынией и после этого обратился даже в государственные органы Румынии с заявлением о получении убежища в этом государстве".

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Детали: Прокурор сообщила, что 19 сентября "неофициальный" водитель Одарченко рассказал, что за два дня до этой даты народный депутат попросил высадить его в центральной части города, отдал водителю свои мобильные телефоны и попросил поставить их на зарядку. Одарченко также сказал, что сам доберется до Верховной Рады и обратно.

С тех пор водитель не видел народного избранника и не знал, как с ним связаться.

Сообщается, что спикер Верховной Рады командировку для выезда Одарченко за границу не оформлял.

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Прокурор САП в связи с бегством депутата внесла ходатайство о взыскании залога. Также есть ходатайство об изменении меры пресечения с залога на стражу.

Предыстория:

  • 21 ноября 2023 года САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу от фракции "Слуги народа" Андрею Одарченко, который пытался подкупить главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема.
  • Нардеп хотел, чтобы из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделили средства на ремонт зданий университета, в котором Одарченко занимал должность ректора (действие контракта которого приостановлено).
  • 18 сентября в САП заподозрили, что нардеп от фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко сбежал за границу. САП инициировала взыскание в доход государства 15 млн грн залога, который ранее внес депутат, и объявление его в розыск.
  • 19 сентября Высший антикоррупционный суд объявил нардепа в государственный и международный розыск.

взяткаАнтикоррупционная прокуратура
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