Раненый в Краматорске украинский оператор Reuters вышел из комы
Украинский оператор агентства Reuters Иван Любиш-Кирдей, тяжело раненный во время российского удара по гостинице в Краматорске, вышел из комы и его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, но в сознание он еще не вернулся.
Источник: его жена Мария Семенченко в Facebook
Прямая речь: "Он не в коме, но и не в сознании. К сожалению, не существует такой таблетки или укола, которые могли бы ускорить процесс возвращения Ивана (да и любого с такой травмой) к себе и к родным. Надо ждать и верить в лучшее...
Сейчас Иван в реанимации. Пока он не вернулся в сознание. Сейчас врачи занимаются другими его травмами и ранами".
Детали: По словам Марии, Ивана перевезли из Днепра в Киев. Ей очень тяжело, но она верит, что скоро Иван придет в себя.
Мария просит друзей пока не навещать его, потому что сейчас это не желательно делать, ведь Иван уязвим к инфекциям и вирусам.
Что предшествовало:
- Во время российского удара по гостинице "Сапфир" в Краматорске 24 августа тяжелое ранение получил украинский оператор агентства Reuters Иван Любиш-Кирдей.
- Правоохранители сообщили, что в результате атаки пострадали 4 журналиста агентства Reuters: граждане Украины, США, Латвии и Германии.