Раненый в Краматорске украинский оператор Reuters вышел из комы

Украинский оператор агентства Reuters Иван Любиш-Кирдей, тяжело раненный во время российского удара по гостинице в Краматорске, вышел из комы и его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, но в сознание он еще не вернулся.

Источник: его жена Мария Семенченко в Facebook

Прямая речь: "Он не в коме, но и не в сознании. К сожалению, не существует такой таблетки или укола, которые могли бы ускорить процесс возвращения Ивана (да и любого с такой травмой) к себе и к родным. Надо ждать и верить в лучшее...

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Сейчас Иван в реанимации. Пока он не вернулся в сознание. Сейчас врачи занимаются другими его травмами и ранами".

Детали: По словам Марии, Ивана перевезли из Днепра в Киев. Ей очень тяжело, но она верит, что скоро Иван придет в себя.

Мария просит друзей пока не навещать его, потому что сейчас это не желательно делать, ведь Иван уязвим к инфекциям и вирусам.

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