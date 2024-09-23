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Генштаб: Окупанти 89 разів атакували позиції ЗСУ – найбільше боїв на Покровському напрямку

"Українська правда"Понеділок, 23 вересня 2024, 17:06
Генштаб: Окупанти 89 разів атакували позиції ЗСУ – найбільше боїв на Покровському напрямку
Фото: Getty Images

Російські війська продовжують спроби прориву на території України. З початку доби зафіксовано 89 атак на позиції Сил оборони.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ

Деталі: На Покровському напрямку окупанти здійснили вже 18 спроб атакувати наших захисників в районах Воздвиженки, Гродівки, Орлівки та Маринівки. Сили оборони стримують ворожий натиск, всі атаки противника відбито.

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12 боєзіткнень відбулось на Курахівському напрямку, де загарбники намагались просунутися в районах Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Чотири бої ще тривають.

На Торецькому напрямку противник здійснив 13 атак із використанням штурмової та бомбардувальної авіації. КАБи були скинуті на Щербинівку, Віролюбівку та Костянтинівку. П’ять атак зупинено, ще сім боєзіткнень тривають.

За підтримки штурмової авіації на Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири атаки позицій Сил оборони поблизу Калинівки, Кліщіївки, Білої Гори та Предтечиного, поблизу останнього боєзіткнення продовжується до цього часу.

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На Лиманському, Купʼянському, Харківському, Сіверському, Времівському, Оріхівському, Придніпровському напрямках ворожі підрозділи не припиняють атакувати позиції ЗСУ.

На інших напрямках, на даний час, ворог активних дій не веде.

Сьогодні російська авіація скинула три КАБи на територію Курської області. Били окупанти по Курщині також з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та ствольної артилерії.

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