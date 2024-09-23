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Генштаб: Оккупанты 89 раз атаковали позиции ВСУ – больше всего боев на Покровском направлении

"Украинская правда"Понедельник, 23 сентября 2024, 17:06
Генштаб: Оккупанты 89 раз атаковали позиции ВСУ – больше всего боев на Покровском направлении
Фото: Getty Images

Российские войска продолжают попытки прорыва на территории Украины. С начала суток зафиксировано 89 атак на позиции Сил обороны.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ

Детали: На Покровском направлении оккупанты совершили уже 18 попыток атаковать наших защитников в районах Воздвиженки, Гродовки, Орловки и Мариновки. Силы обороны сдерживают вражеский натиск, все атаки противника отражены.

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12 боестолкновений произошло на Кураховском направлении, где захватчики пытались продвинуться в районах Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки. Четыре боя еще продолжаются.

На Торецком направлении противник совершил 13 атак с использованием штурмовой и бомбардировочной авиации. КАБы были сброшены на Щербиновку, Веролюбовку и Константиновку. Пять атак остановлены, еще семь боестолкновений продолжаются.

При поддержке штурмовой авиации на Краматорском направлении захватчики совершили четыре атаки позиций Сил обороны вблизи Калиновки, Клещеевки, Белой Горы и Предтечино, вблизи последнего боестолкновения продолжаются до сих пор.

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На Лиманском, Купянском, Харьковском, Северском, Времовском, Ореховском, Приднепровском направлениях вражеские подразделения не прекращают атаковать позиции ВСУ.

На других направлениях, в настоящее время, враг активных действий не ведет.

Сегодня российская авиация сбросила три КАБа на территорию Курской области. Били оккупанты по Курской области также из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и ствольной артиллерии.

Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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