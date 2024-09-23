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Російські війська вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в Запоріжжі, є поранені

Тетяна ОлійникПонеділок, 23 вересня 2024, 19:09
Російські війська вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в Запоріжжі, є поранені
Фото - Getty Images

Російські війська у понеділок завдали удару по обʼєкту критичної інфраструктури у Запоріжжі, поранені двоє людей.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Росіяни знову поцілили в наших людей. Один з ударів прийшовся по відкритій місцевості в Запорізькому районі. Попередньо, ніхто не постраждав.

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Другий удар завдали по обʼєкту критичної інфраструктури у Запоріжжі. Попередньо, 2 людини поранені. Служби вже працюють на місцях".

Передісторія:

Запоріжжя
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