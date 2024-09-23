Російські війська вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в Запоріжжі, є поранені
Понеділок, 23 вересня 2024, 19:09
Російські війська у понеділок завдали удару по обʼєкту критичної інфраструктури у Запоріжжі, поранені двоє людей.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Пряма мова: "Росіяни знову поцілили в наших людей. Один з ударів прийшовся по відкритій місцевості в Запорізькому районі. Попередньо, ніхто не постраждав.
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Другий удар завдали по обʼєкту критичної інфраструктури у Запоріжжі. Попередньо, 2 людини поранені. Служби вже працюють на місцях".
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 22 вересня через російську атаку шістьма керованими авіабомбами на Запоріжжя. Ворожі боєприпаси влучили по об’єктах цивільної інфраструктури.