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Российские войска ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожье, есть раненые

Татьяна ОлейникПонедельник, 23 сентября 2024, 19:09
Российские войска ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожье, есть раненые
Фото - Getty Images

Российские войска в понедельник нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Запорожье, ранены два человека.

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров

Прямая речь: "Россияне снова попали в наших людей. Один из ударов пришелся по открытой местности в Запорожском районе. Предварительно, никто не пострадал.

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Второй удар нанесен по объекту критической инфраструктуры в Запорожье. Предварительно, 2 человека ранены. Службы уже работают на местах".

Предыстория:

Ранее сообщалось, что поздно вечером 22 сентября из-за российской атаки шестью управляемыми авиабомбами на Запорожье. Вражеские боеприпасы попали по объектам гражданской инфраструктуры.

Запорожье
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