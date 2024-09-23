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Левочкин оформил опекунство над матерью

"Украинская правда"Понедельник, 23 сентября 2024, 19:53
Левочкин оформил опекунство над матерью
СЕРГЕЙ ЛЕВОЧКИН, СКРИНШОТ

Народный депутат от "Платформы за жизнь и мир" (ранее запрещена в Украине "ОПЗЖ") Сергей Левочкин оформил опекунство над матерью.

Источник: Единый государственный реестр судебных решений, комментарий Лёвочкина "Украинской правде"

Детали: В Едином государственном реестре появилось решение о том, что Левочкин оформил опекунство над матерью по состоянию здоровья. В комментарии "УП", он подтвердил, что мать болеет уже несколько лет. Поскольку его сестра находится за границей, опекунство оформили на него. 

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Прямая речь Левочкина: "Мама болеет уже несколько лет. Раньше мы пытались активно лечить ее за границей. Сейчас приняли консервативный сценарий, в нем ей лучше дома. Сестра постоянно живет за границей, я в Украине. Поэтому мама сейчас больше на мне. Поэтому и документы по маме все на мне... Я и сейчас, и дальше планирую жить и работать в Украине".

Что известно: Во время действия на территории Украины чрезвычайного или военного положения право на пересечение государственной границы имеют опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными.

В то же время, по данным УП, Сергей Левочкин регулярно выезжает за границу.

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По информации источников, нардепы запрещенной "ОПЗЖ" Левочкин и Григорий Суркис весной 2023 года летали в Вену на встречу с олигархом Дмитрием Фирташем.

ЛевочкинВерховная Рада
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