Зросла кількість поранених після повторного удару по Запоріжжю

Вночі 24 вересня стало відомо про п’ятьох поранених, серед яких діти, після повторного удару по Запоріжжю.

Джерело: Суспільне Запоріжжя з посиланням на секретаря Запорізької міськради Регіну Харченко та ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Дослівно: "Кількість поранених внаслідок російського удару збільшилась до п'яти людей, серед них – 13-річна дівчина".

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Деталі: За даними поліції, внаслідок обстрілу армії РФ у приватному секторі Запоріжжя виникли займання житлових будинків та господарчих споруд.

За уточненими даними поліції, серед поранених – двоє дітей.

Росіяни повторно вдарили по Запоріжжю фото: поліція

Росіяни повторно вдарили по Запоріжжю фото: поліція

Що передувало: Російські війська 23 вересня пізно увечері повторно вдарили по Запоріжжю та вбили людину.