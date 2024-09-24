Зросла кількість поранених після повторного удару по Запоріжжю
Вівторок, 24 вересня 2024, 00:42
Вночі 24 вересня стало відомо про п’ятьох поранених, серед яких діти, після повторного удару по Запоріжжю.
Джерело: Суспільне Запоріжжя з посиланням на секретаря Запорізької міськради Регіну Харченко та ГУ Нацполіції в Запорізькій області
Дослівно: "Кількість поранених внаслідок російського удару збільшилась до п'яти людей, серед них – 13-річна дівчина".
Реклама:
Деталі: За даними поліції, внаслідок обстрілу армії РФ у приватному секторі Запоріжжя виникли займання житлових будинків та господарчих споруд.
За уточненими даними поліції, серед поранених – двоє дітей.
Що передувало: Російські війська 23 вересня пізно увечері повторно вдарили по Запоріжжю та вбили людину.