Возросло количество раненых после повторного удара по Запорожью

Ночью 24 сентября стало известно о пяти раненых, среди которых дети, после повторного удара по Запорожью.

Источник: Суспільне Запорожье со ссылкой на секретаря Запорожского горсовета Регину Харченко и ГУ Нацполиции в Запорожской области

Дословно: "Количество раненых в результате российского удара увеличилось до пяти человек, среди них – 13-летняя девушка".

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Детали: По данным полиции, в результате обстрела армии РФ в частном секторе Запорожья возникли возгорания жилых домов и хозяйственных построек.

По уточненным данным полиции, среди раненых – двое детей.

фото: полиция

фото: полиция

Что предшествовало: Российские войска 23 сентября поздно вечером повторно ударили по Запорожью и убили человека.