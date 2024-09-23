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Російські війська вдруге за день вдарили по Запоріжжю: загинула людина

Тетяна ОлійникПонеділок, 23 вересня 2024, 23:52
Російські війська вдруге за день вдарили по Запоріжжю: загинула людина
Ілюстративне фото - Getty Images

Російські війська 23 вересня пізно увечері повторно вдарили по Запоріжжю та вбили людину.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Ворог поцілив по обʼєкту критичної інфраструктури. Зайнялася пожежа, яку оперативно погасили. Попередньо, без постраждалих.

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Росіяни ударили і по житловій забудові. Попередньо, одна людина загинула, двоє поранені. Зруйновані щонайменше два приватні будинки".

Що передувало: 

Запоріжжявійна
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