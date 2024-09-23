Російські війська вдруге за день вдарили по Запоріжжю: загинула людина
Понеділок, 23 вересня 2024, 23:52
Російські війська 23 вересня пізно увечері повторно вдарили по Запоріжжю та вбили людину.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Пряма мова: "Ворог поцілив по обʼєкту критичної інфраструктури. Зайнялася пожежа, яку оперативно погасили. Попередньо, без постраждалих.
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Росіяни ударили і по житловій забудові. Попередньо, одна людина загинула, двоє поранені. Зруйновані щонайменше два приватні будинки".
Що передувало:
- Російські війська у понеділок завдали удару по обʼєкту критичної інфраструктури у Запоріжжі, поранені двоє людей.
- Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 22 вересня через російську атаку шістьма керованими авіабомбами на Запоріжжя. Ворожі боєприпаси влучили по об’єктах цивільної інфраструктури.