ЦАХАЛ заявив, що уразив близько 1600 об’єктів "Хезболли" на півдні Лівану

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що за добу уразила близько 1600 цілей терористичного угрупування "Хезболла".

Джерело: ЦАХАЛ

Дослівно: "За минулу добу ЦАХАЛ завдав ударів по приблизно 1600 терористичних цілях "Хезболли" на півдні Лівану і в долині Бекаа".

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Деталі: Ізраїльські військові зазначили, що завдали ударів по сотнях цілей "Хезболли", включаючи пускові установки, командні пункти і об'єкти терористичної інфраструктури в численних районах на півдні Лівану.

Ці удари ЦАХАЛ здійснює в рамках операції "Північні стріли".