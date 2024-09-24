ЦАХАЛ заявив, що уразив близько 1600 об’єктів "Хезболли" на півдні Лівану
Вівторок, 24 вересня 2024, 02:54
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що за добу уразила близько 1600 цілей терористичного угрупування "Хезболла".
Джерело: ЦАХАЛ
Дослівно: "За минулу добу ЦАХАЛ завдав ударів по приблизно 1600 терористичних цілях "Хезболли" на півдні Лівану і в долині Бекаа".
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Деталі: Ізраїльські військові зазначили, що завдали ударів по сотнях цілей "Хезболли", включаючи пускові установки, командні пункти і об'єкти терористичної інфраструктури в численних районах на півдні Лівану.
Ці удари ЦАХАЛ здійснює в рамках операції "Північні стріли".