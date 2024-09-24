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ЦАХАЛ заявил, что поразил около 1600 объектов "Хезболлы" на юге Ливана

Ольга ГлущенкоВторник, 24 сентября 2024, 02:54
ЦАХАЛ заявил, что поразил около 1600 объектов Хезболлы на юге Ливана
скриншот видео

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за сутки поразила около 1600 целей террористической группировки "Хезболла".

Источник: ЦАХАЛ

Дословно: "За минувшие сутки ЦАХАЛ нанес удары по примерно 1600 террористических целях "Хезболлы" на юге Ливана и в долине Бекаа".

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Детали: Израильские военные отметили, что нанесли удары по сотням целей "Хезболлы", включая пусковые установки, командные пункты и объекты террористической инфраструктуры в многочисленных районах на юге Ливана.

Эти удары ЦАХАЛ осуществляет в рамках операции "Северные стрелы".

ИзраильЛивантерроризмвойна
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