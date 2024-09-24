ЦАХАЛ заявил, что поразил около 1600 объектов "Хезболлы" на юге Ливана
Вторник, 24 сентября 2024, 02:54
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за сутки поразила около 1600 целей террористической группировки "Хезболла".
Источник: ЦАХАЛ
Дословно: "За минувшие сутки ЦАХАЛ нанес удары по примерно 1600 террористических целях "Хезболлы" на юге Ливана и в долине Бекаа".
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Детали: Израильские военные отметили, что нанесли удары по сотням целей "Хезболлы", включая пусковые установки, командные пункты и объекты террористической инфраструктуры в многочисленных районах на юге Ливана.
Эти удары ЦАХАЛ осуществляет в рамках операции "Северные стрелы".