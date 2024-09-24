Зеленський: Ми ближче до закінчення війни, ніж думаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України "ближча до завершення", ніж багато хто думає, і закликав союзників зміцнювати українську армію.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю ABC News
Пряма мова Зеленського: "План перемоги – це зміцнення України. Ось чому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо".
"Я думаю, що ми ближче до миру, ніж думаємо. Ми ближче до закінчення війни".
Деталі: У публікації зазначають, що Зеленський неодноразово звертався до Сполучених Штатів і Британії із закликом зняти обмеження на використання ракет великої дальності, які вони надали Україні для ураження цілей у глибині Росії.
Разом з тим правитель Росії Володимир Путін попередив, що використання західної зброї для ударів по російських цілях буде розглядатися як серйозна ескалація війни і прямий виклик з боку країн НАТО.
Прохання Зеленського з'явилося на тлі запеклих боїв на сході України, а також через кілька тижнів після операції України в Курській області Росії.
В інтерв’ю ABC News Зеленський сказав, що Путін "боїться" Курської операції.
Пряма мова Зеленського: "Це правда. Він дуже боїться. Чому? – Тому що його люди побачили, що він не може захистити… всю свою територію".
Деталі: Зеленський додав, що лише з "сильної позиції" Україна може "підштовхнути Путіна до припинення війни".
Передісторія:
- 22 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про початок візиту до США, де він має намір представити План перемоги президенту країни Джо Байдену, а також іншим лідерам країн-партнерів.
- Очікується, що Зеленський представить детальну версію плану Байдену під час їхньої зустрічі у Вашингтоні 26 вересня.
- Раніше глава держави казав, що План перемоги розрахований на рішення, які мають статися протягом жовтня-грудня 2024 року.
- Напередодні візиту до США Зеленський заявив, що вважає "жахливою" думку, що Байден не підтримає запропонований Україною План перемоги, оскільки це призвело б до дуже довгої війни з великою кількістю загиблих.