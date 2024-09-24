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Зеленський: Ми ближче до закінчення війни, ніж думаємо

Ольга Глущенко Вівторок, 24 вересня 2024, 03:50
Зеленський: Ми ближче до закінчення війни, ніж думаємо
Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською аід час інтерв’ю ABC News, фото: ABC News

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України "ближча до завершення", ніж багато хто думає, і закликав союзників зміцнювати українську армію.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю ABC News

Пряма мова Зеленського: "План перемоги – це зміцнення України. Ось чому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо".

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"Я думаю, що ми ближче до миру, ніж думаємо. Ми ближче до закінчення війни".

Деталі: У публікації зазначають, що Зеленський неодноразово звертався до Сполучених Штатів і Британії із закликом зняти обмеження на використання ракет великої дальності, які вони надали Україні для ураження цілей у глибині Росії.

Разом з тим правитель Росії Володимир Путін попередив, що використання західної зброї для ударів по російських цілях буде розглядатися як серйозна ескалація війни і прямий виклик з боку країн НАТО.

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Прохання Зеленського з'явилося на тлі запеклих боїв на сході України, а також через кілька тижнів після операції України в Курській області Росії.

В інтерв’ю ABC News Зеленський сказав, що Путін "боїться" Курської операції.

Пряма мова Зеленського: "Це правда. Він дуже боїться. Чому? – Тому що його люди побачили, що він не може захистити… всю свою територію".

Деталі: Зеленський додав, що лише з "сильної позиції" Україна може "підштовхнути Путіна до припинення війни".

Передісторія: 

  • 22 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про початок візиту до США, де він має намір представити План перемоги президенту країни Джо Байдену, а також іншим лідерам країн-партнерів.
  • Очікується, що Зеленський представить детальну версію плану Байдену під час їхньої зустрічі у Вашингтоні 26 вересня. 
  • Раніше глава держави казав, що План перемоги розрахований на рішення, які мають статися протягом жовтня-грудня 2024 року.
  • Напередодні візиту до США Зеленський заявив, що вважає "жахливою" думку, що Байден не підтримає запропонований Україною План перемоги, оскільки це призвело б до дуже довгої війни з великою кількістю загиблих.

Зеленськийвійна
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