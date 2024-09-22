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Зеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів

Катерина ТищенкоНеділя, 22 вересня 2024, 22:14
Зеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів
Володимир Зеленський у зверненні із США 22 вересня, скріншот відео

Президент Володимир Зеленський повідомив про початок візиту до США, де він має намір представити План перемоги президенту країни Джо Байдену, а також іншим лідерам країн-партнерів.

Джерело: звернення президента

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Пряма мова: "Розпочинаємо візит у Сполучені Штати, зараз летимо у Пенсильванію. Потім Нью-Йорк, Вашингтон.

Саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні. Разом із партнерами можемо посилити наші позиції, як потрібно для нашої перемоги, спільної перемоги, – для дійсно справедливого миру.

Україна представить у США План перемоги. Першим його побачить повністю президент Америки. Звичайно, представлю План перемоги всім лідерам країн-партнерів, які так само, як президент Байден, є лідерами світу, можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам із Планом перемоги.

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Представимо також його в Конгресі обом партіям, обом кандидатам у президенти США. Америка має достатню силу, щоб разом з Україною, з нашими союзниками та партнерами забезпечити те, чого ми прагнемо найбільше. Нам потрібен мир, саме так, як передбачено Формулою миру, статутом ООН. Ми все для цього робимо".

Деталі: Зеленський підкреслив, що "саме зараз визначається, що буде спадщиною чинного покоління державних лідерів – тих, хто у найвищих кабінетах".

Президент також анонсував найближчими днями зустрічі з лідерами країн Глобального Півдня, "сімки", Європи, із керівниками міжнародних організацій.

Що передувало: Раніше агентство АР повідомляло, що Зеленський у неділю відвідає завод з виробництва 155-мм артилерійських снарядів у Скрантоні, штат Пенсильванія та подякує працівникам, які збільшили виробництво 155-мм снарядів за останній рік.

Згодом з'явилася інформація, що президент прибув до Нью-Йорка.

Передісторія:

  • Очікується, що Зеленський представить детальну версію плану Байдену під час їхньої зустрічі у Вашингтоні 26 вересня. Також він хоче ознайомити з ним кандидатів у президенти – Камалу Гарріс і Дональда Трампа.
  • За інформацією Bloomberg, План перемоги передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.
  • Раніше глава держави казав, що План перемоги розрахований на рішення, які мають статися протягом жовтня-грудня 2024 року.
  • Напередодні візиту до США Зеленський заявив, що вважає "жахливою" думку, що Байден не підтримає запропонований Україною План перемоги, оскільки це призвело б до дуже довгої війни з великою кількістю загиблих.

ЗеленськийСШАБайден
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