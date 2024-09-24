Трамп назвав Зеленського "найкращим продавцем в історії"

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп назвав президента України "найкращим продавцем в історії" та знов заговорив про нібито свій план завершення війни Росії проти України.

Джерело: Трапм під час мітингу у Пенсильванії, цитує Bloomberg

Пряма мова: "Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський є найкращим продавцем в історії – щоразу, коли він приїжджає в країну, він їде з 60 мільярдами доларів".

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Деталі: Трамп додав, що, на його думку, український лідер "сильно хотів, щоб його опонентка від Демократичної партії Камала Гарріс перемогла на виборах", і сказав, що в разі його перемоги на виборах він намагатиметься підштовхнути Україну та Росію сісти за стіл переговорів.

Пряма мова: "Якщо я виграю ці вибори, перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському, зателефоную президенту Путіну і скажу: "Ви повинні укласти угоду, це безумство"".

Деталі: Коментарі Трампа пролунали в той час, коли Зеленський має зустрітися з Гарріс і президентом Джо Байденом у четвер, щоб представити свій "план перемоги".

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Що передувало: Зеленський висловив переконання, що 45-й президент США, кандидат в американські лідери від Республіканської партії Дональд Трамп насправді не знає, як зупинити війну в Україні, навіть "якщо йому здається, що він знає, як це зробити".

Передісторія:

Раніше Трамп заявляв, що у разі перемоги зможе "добре поладнати" з Росією та Китаєм.

Як відомо, Трамп неодноразово заявляв, що знає, як завершити війну в Україні. На дебатах із віцепрезиденткою Камалою Гарріс ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у війні, повторюючи лише, що "хоче припинити війну", та стверджуючи, що реальні людські втрати у ній нібито сягають мільйонів.

Гарріс своєю чергою заявила, що якби останні роки президентом був він, а не Джо Байден, це стало б катастрофою для України та Східної Європи.

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